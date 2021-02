Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Másfél milliárd dollárért vásárolt a kriptodevizából a Tesla, és még egy fontos bejelentést tett. Elon Musk most a bitcoint lökte az égbe Álmában nyelte le az AirPods fülhallgatója egyik felét az az amerikai férfi, akinek csak a kórházban esett le, miért nem találta meg az eszközt ébredés után. Mellkasi fájdalommal ment kórházba az amerikai férfi – ott kiderült, hová tűnt az AirPods egyik fele 2021. február. 08. 19:03 Kétezer ember vesz részt a mentésben. Már 20 halálos áldozata van az indiai 2021. február. 08. 14:52 gleccserszakadásnak Árokba hajtott egy autó Szolnoknál, ketten meghaltak 2021. február. 07. 16:34 A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében. A Tampa Bay nyerte a Super Bowlt, Tom Brady hetedszer bajnok 2021. február. 08. 07:29 Ezzel a hat számmal senki sem lett milliomos 2021. február. 07. 17:02 ","shortLead":"Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. Több orvos is azt mondta, hogy a rendező nem élt vissza a személyes adataikkal. Nem értik a sziámi ikreket szétválasztó orvosok, miért volt házkutatás Szász Jánosnál 2021. február. 07. 10:55 Bőven 10 százalék alatt van a pozitív teszek aránya, az aktív fertőzöttek száma 84 ezer alá csökkent. Elhunyt 64 koronavírusos beteg, 1370 új fertőzöttet találtak 2021. február. 07. 08:47