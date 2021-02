Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A korrupciós kockázatok kiküszöbölését és a közbeszerzési verseny átláthatóbbá tételét kéri az Európai Bizottság egy nyilvánosságra került dokumentum alapján. ","shortLead":"A korrupciós kockázatok kiküszöbölését és a közbeszerzési verseny átláthatóbbá tételét kéri az Európai Bizottság...","id":"20210208_korrupcio_europai_unio_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e49ad6-b828-46aa-9722-57d74d8debc8","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_korrupcio_europai_unio_kozbeszerzes","timestamp":"2021. február. 08. 13:23","title":"Addig nem adna uniós pénzt Brüsszel, amíg a kormány nem számolja fel a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95779f43-dc0d-4c7e-a36a-1744f95c0568","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy éven át készült 3D-nyomtatással az a 130 négyzetméteres ház, amit most átszámítva közel 90 millió forintért árulnak New Yorkban.","shortLead":"Egy éven át készült 3D-nyomtatással az a 130 négyzetméteres ház, amit most átszámítva közel 90 millió forintért árulnak...","id":"20210209_3d_nyomtatas_haz_ingatlan_new_york","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95779f43-dc0d-4c7e-a36a-1744f95c0568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7b83fb-26a9-4620-aa6a-9cc860d364d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_3d_nyomtatas_haz_ingatlan_new_york","timestamp":"2021. február. 09. 12:03","title":"90 millióért árulják New Yorkban azt a házat, amit egy év alatt nyomtattak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","shortLead":"A 6,4 literes benzines motorral szerelt terepjáró kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. ","id":"20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f58d4ba8-af7e-41d9-9588-d68a66459c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4c2086-f9ba-415f-8de3-cf9ba9af2f5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_bearaztak_a_nagy_v8as_motorral_szerelt_uj_jeep_wranglert","timestamp":"2021. február. 10. 12:21","title":"Beárazták a nagy V8-as motorral szerelt új Jeep Wranglert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","id":"20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ffe2e-5a43-48dd-a868-fbc6352298e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","timestamp":"2021. február. 09. 08:42","title":"Harmincezer forintra bírságolták az önmagát feljelentő Dúró Dórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás önkormányzati kontrolljának.","shortLead":"Párizs mellett Lyonban és Bordeaux-ban is tesztelik a módszert, amely segít érvényt szerezni a rövidtávú lakáskiadás...","id":"20210208_francia_airbnb_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aabd0438-68f8-4594-90d7-fa5aed7a5b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1015049-e6b2-4ce4-adea-f233941fc6bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_francia_airbnb_szabalyozas","timestamp":"2021. február. 08. 12:32","title":"Új modellt próbál ki az Airbnb: Párizsban törlik a rendszerükből azt, aki nem működik együtt a hatóságokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét tervezi piacra dobni az Apple.","shortLead":"Ha igaz, amiről újabban hallani, akkor két-három iPhone is kijöhet abból a pénzből, amennyiért a cég első VR-szemüvegét...","id":"20210209_apple_vr_szemuveg_ar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0692fead-27e4-4568-ae5a-c0bce157b725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcb3e06-4aad-4905-b9b8-54169a2a8ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_apple_vr_szemuveg_ar","timestamp":"2021. február. 09. 09:03","title":"Milliós árcédulát kaphat az Apple csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef577a9d-6ac6-4f62-bd12-015551209de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit gyártó elérkezettnek látja az időt az Elise és az Exige nyugdíjaztatására. ","shortLead":"A brit gyártó elérkezettnek látja az időt az Elise és az Exige nyugdíjaztatására. ","id":"20210209_lotus_sportkocsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef577a9d-6ac6-4f62-bd12-015551209de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3586e26-5cac-47b4-8a30-fe4829c110b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_lotus_sportkocsi","timestamp":"2021. február. 09. 09:21","title":"Hosszú évtizedek után jó erőben búcsúznak a Lotus sportkocsijai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","shortLead":"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe. ","id":"20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a27718a-0d33-4aef-8da4-1f4ea18bb5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d030187e-a42e-4d4a-b933-df72db045ff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_Husz_metert_zuhant_egy_autopalyafeluljarorol_egy_pickup__video","timestamp":"2021. február. 10. 10:14","title":"Húszméteres zuhanást élt túl egy sofőr, aki autójával lerepült egy felüljáróról - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]