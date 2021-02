Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok tagságát is fel lehetne függeszteni vagy ki lehetne zárni a frakcióból.","shortLead":"Az Európai Néppárt lényegesen egyszerűsítené azt az eljárást, amelynek eredményeként képviselők vagy képviselőcsoportok...","id":"20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2659f64-a785-41a2-b059-3b46a287cb98","keywords":null,"link":"/eurologus/20210211_Konnyebb_lesz_Deutsch_Tamast_kizarni_de_elolrol_kell_kezdeni_az_egeszet","timestamp":"2021. február. 11. 17:08","title":"Könnyebb lesz Deutsch Tamást kizárni, de elölről kell kezdeni az egészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezővel jogvitában álló alapítvány azt állítja, hogy Szász elsődleges feladata az orvostudományi dokumentáció biztosítása lett volna.","shortLead":"A rendezővel jogvitában álló alapítvány azt állítja, hogy Szász elsődleges feladata az orvostudományi dokumentáció...","id":"20210212_szasz_janos_alapitvany_banglades_ikerpar_mutet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319e909b-3443-4adc-8418-9908ffc501a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c26002-5d3e-4a28-b2c5-4b0edc45781b","keywords":null,"link":"/elet/20210212_szasz_janos_alapitvany_banglades_ikerpar_mutet","timestamp":"2021. február. 12. 20:23","title":"Visszakapta a számítógépeit Szász János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, stimulálni, valamint a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki...","id":"20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b82649-9b8c-4288-9f61-3c525eee245a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:03","title":"Újfajta módon vizsgálták az agysejteket a szegedi kutatók, az Alzheimer-kórt is hatékonyabban kezelhetik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kondom eltávolításának közös megegyezésen kell alapulnia.","shortLead":"A kondom eltávolításának közös megegyezésen kell alapulnia.","id":"20210211_Kalifornia_buncselekmeny_ovszer_szex","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=591c0489-b373-4334-9e79-01546c962ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbba0e0-2fd8-4fd3-833d-2d84161ee214","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Kalifornia_buncselekmeny_ovszer_szex","timestamp":"2021. február. 11. 11:27","title":"Kaliforniában bűncselekmény lesz, ha valaki a partnere tudtán kívül leveszi az óvszert szex közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A statisztikai hivatal szerint a különböző vakcinák biztonságosságáról alkotott kép állhat a minimális csökkenés mögött.","shortLead":"A statisztikai hivatal szerint a különböző vakcinák biztonságosságáról alkotott kép állhat a minimális csökkenés mögött.","id":"20210212_ksh_oltasi_hajlandosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f587281-6386-4405-b8a7-ee31019cfbc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_ksh_oltasi_hajlandosag","timestamp":"2021. február. 12. 17:52","title":"KSH: Megtorpant a magyarok oltási hajlandósága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39282563-e19d-4955-a510-f1ed6df13762","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Ígéretes közlekedési koncepcióval álltak elő kormányzati hátszelű szervezetek – hasonlóval, mint ami több mint tíz évvel ezelőtt egyszer már elbukott. Ha ezúttal megvalósulna, fellélegezhetne a főváros.","shortLead":"Ígéretes közlekedési koncepcióval álltak elő kormányzati hátszelű szervezetek – hasonlóval, mint ami több mint tíz...","id":"202106__vasuti_strategia__fejpalyaudvar_helyett__felkorvasut__elovarosi_tanacs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39282563-e19d-4955-a510-f1ed6df13762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8056156f-02ea-42b4-a0cf-2d8f6b7df333","keywords":null,"link":"/360/202106__vasuti_strategia__fejpalyaudvar_helyett__felkorvasut__elovarosi_tanacs","timestamp":"2021. február. 11. 17:00","title":"A nagy kormány-Budapest rivalizálásban akár a fővárosiak is járhatnak jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e445741-c9b0-49f2-9948-918aeb81e72a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt a szerelmesek napját sem ünnepelhetjük úgy, ahogy korábban, de a pároknak így sem kell lemondaniuk az együtt töltött órákról: a Google szolgáltatásaival online is kikapcsolódhatunk.","shortLead":"A járvány miatt a szerelmesek napját sem ünnepelhetjük úgy, ahogy korábban, de a pároknak így sem kell lemondaniuk...","id":"20210212_google_kereso_valentin_nap_tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e445741-c9b0-49f2-9948-918aeb81e72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611a3b84-2b8f-44d0-b372-2b21f24c3e9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210212_google_kereso_valentin_nap_tippek","timestamp":"2021. február. 12. 18:03","title":"A Google-nek van néhány tippje, hogyan tegye kellemesebbé a Valentin-napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","shortLead":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","id":"20210211_digi_internet_problema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc30e309-60f8-47ef-a408-6795f8f322a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_problema","timestamp":"2021. február. 11. 07:48","title":"Órák után sem oldódott meg a hiba a Diginél, több fővárosi kerületben még mindig lassú a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]