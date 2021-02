Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne szakadjon meg a hűtési lánc. ","shortLead":"Egy Hadházy Ákos által közzétett levél szerint a háziorvosoknak jégakkut is kellett vinniük a dobozban, hogy ne...","id":"20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5424b343-a9c3-44c6-a2cc-0409e7031e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ef5c58-a19b-42da-a7ef-ded985ee8a50","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_moderna_vakcina_koronavirus_jarvany_vedooltas_hadhazy_akos_hutotaska_jegakku","timestamp":"2021. február. 15. 11:09","title":"Hadházy: Hűtőtáskával kellett készülniük a háziorvosoknak a Moderna-vakcina átvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a radikálisnak vélt ígéreteket a fegyvertartás szigorításáról.","shortLead":"A michigani Fenix Ammunation nem is tagadta, hogy nem tart igényt a demokrata szavazók pénzére, és mindent megtesznek...","id":"20210213_michigan_fegyverbolt_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f585a1-a8c6-4202-82d7-7054b04efdd5","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_michigan_fegyverbolt_biden","timestamp":"2021. február. 13. 15:00","title":"Egy fegyverbolt nyilatkozatot kér a vásárlóitól arról, hogy nem Joe Bidenre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ae9bcc-c4af-45fc-b385-458b9b051027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ccd52e-431a-4dbb-8892-2aa5ba367988","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_koronavirus_orosz_vakcina_ogyei_vakcinaigazolvany_kiszivargott_jelszavak","timestamp":"2021. február. 14. 12:00","title":"Ez történt: \"Aranyfolyót\" fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A graffiti vandálok műve, az elkövetőt (vagy elkövetőket) már keresik a rendőrök.","shortLead":"A graffiti vandálok műve, az elkövetőt (vagy elkövetőket) már keresik a rendőrök.","id":"20210215_graffiti_donald_trump_ugyved_impeachment_eljaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b63776-6205-4611-9b34-c4fc5bbc4ec9","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_graffiti_donald_trump_ugyved_impeachment_eljaras","timestamp":"2021. február. 15. 09:11","title":"“Áruló” – ezt a feliratot fújták fel piros betűkkel Trump egyik ügyvédjének háza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Leon legerősebb változata kombi kivitelben vezethető haza.","shortLead":"A Leon legerősebb változata kombi kivitelben vezethető haza.","id":"20210215_magyarorszagon_a_310_loeros_cupra_leon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08ea576-d0a4-44d9-9602-eb15df4be2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db01afc-b2fb-42a0-8e96-3f2164d9b17f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_magyarorszagon_a_310_loeros_cupra_leon","timestamp":"2021. február. 15. 06:41","title":"Magyarországon a 310 lóerős új Cupra Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővülhet a Facebook hardveres kínálata. Kiszivárgott információk alapján a termék egy okosóra.","shortLead":"Bővülhet a Facebook hardveres kínálata. Kiszivárgott információk alapján a termék egy okosóra.","id":"20210215_facebook_portal_okosora_viselheto_eszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f882fc94-98b2-40a5-aef7-d2e03a0a3d2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_facebook_portal_okosora_viselheto_eszkozok","timestamp":"2021. február. 15. 09:33","title":"Titokban egy órán dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","shortLead":"Több úton is sávlezárás van érvényben javítási munkálatok miatt. Van, ahol a kamerákat szervizelik.","id":"20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1d8a29-b48c-4b70-8d1e-3d7ae1060705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f984b7-62da-423e-8b63-f2b3f0a0d4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210213_Olyan_hideg_van_hogy_tobb_autopalya_burkolata_is_megrongalodott","timestamp":"2021. február. 13. 14:01","title":"Olyan hideg van, hogy több autópálya burkolata is megrongálódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","shortLead":"2016 óta többek között Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült új pálya magyar támogatással.","id":"20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47cafabd-6884-42db-8604-352992e075f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081d8d8f-5828-4b7f-8904-083b0b741adc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Magyar_kormany_Romania_mujegpalya","timestamp":"2021. február. 14. 16:52","title":"Több mint negyedmilliárd forinttal támogatta a magyar kormány egy romániai műjégpálya megépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]