Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren kattintottak valamelyik webes csatornán az analóg frekvenciáját elvesztő adó első reggeli műsorára. A hvg.hu ott volt az adó stúdiójában az első órákban, láttuk, ahogy a kollégák kapkodják a telefonokat, mert sok hallgató egyelőre nem tudott megküzdeni a digitális átállással. Furcsa visszajelzések is jöttek arról, hogy mintha mégis tovább szólna a Klubrádió, pedig azt pontban éjfélkor a Médiatanács döntésének megfelelően lekapcsolták. ","shortLead":"Biztató hallgatottsággal startolt el hétfőn a Klubrádió, amely mostantól kizárólag a világhálón fogható: 16 ezren...","id":"20210215_klubradio_online_indulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8562309-dd51-44ec-99a6-4584a03a0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086d6308-da98-49d2-a22c-42fe43ee7016","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_klubradio_online_indulas","timestamp":"2021. február. 15. 14:00","title":"Várakozás feletti hallgatottság, rejtélyes kalózkodás – így indult neten a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket a gazdaság újraindításáról nem jelentett be. A beszéd tartalmát nézve nem is lehet évértékelőnek nevezni, az elmúlt két hónapról adott egy képet. ","shortLead":"A Gazdaság újraindításáról címmel mondott beszédet Orbán Viktor napirend előtt a Parlamentben, azonban új elemeket...","id":"20210215_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d750725d-4541-4828-9c92-35928bbc4b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af6fc3f-0e9c-4426-b80f-7526e5db3a2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Orban","timestamp":"2021. február. 15. 11:18","title":"Orbán a Parlamentben: A konzultáció után fokozatosan ki fogjuk vezetni a korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","shortLead":"Hódmezővásárhelynél, Fóton és Lőrinciben is baleset történt.","id":"20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8415e-8beb-48eb-8b37-64fb8d53de09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Forgalom_M7es_autopalya_Budapest","timestamp":"2021. február. 14. 19:24","title":"Erős a forgalom az M7-es autópályán Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most ebből az öt szóból kellett ihletet merítenie: cáfolat, durci, elnémítás, oroszellenesség, szinglikosár.","shortLead":"Sorozatunkban öt író felváltva öt kulcsszó szerepeltetésével ír arról, miként élte meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf789a14-2c9c-411f-a937-d741315c7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab32b491-2a6a-4423-975e-ace73b866f1a","keywords":null,"link":"/360/20210214_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. február. 14. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya beletörődésről és a semmivel ellentétes előjelű semmiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte el. Az év végi szerződésállomány viszont magasabb volt, mint egy évvel korábban. 2020 egészében az építőipari termelés 9 százalékkal esett vissza.

","shortLead":"A novemberi növekedés után decemberben esett az építőipari termelés, amely így az egy évvel korábbi szintet sem érte...","id":"20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddd52da-7225-4815-8295-24b16af98dc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Az_epitoipar_pocsek_evet_zart_2020ban","timestamp":"2021. február. 15. 09:30","title":"Az építőipar pocsék évet zárt 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","shortLead":"Kongóban eddig ketten, míg Guineában négyen haltak meg az új járványban.","id":"20210215_ebola_kongo_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa89535-6523-48e1-a658-fc93f2d145df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca7f274-2f41-4fa1-9cfc-702cc852bf8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_ebola_kongo_oltas","timestamp":"2021. február. 15. 21:58","title":"Két afrikai országból is ebolás haláleseteket jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","shortLead":"Siófoknál történt a baleset vasárnap.","id":"20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13305d52-8ed4-4d93-b7c7-75701ec15a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba89ecf-fe21-4270-b925-2ddbb1dd81c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_balaton_jeg_beszakadt_emberek","timestamp":"2021. február. 16. 09:08","title":"Tömegek sétáltak a vékony balatoni jégen, amikor két ember alatt is beszakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","shortLead":"A fiatalokat kivéve minden korosztályban csökkent az oltási kedv.","id":"20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd1ee2c-471a-483e-bb44-361946b5f03a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Kevesebben_oltatnak_be_magukat_mint_korabban","timestamp":"2021. február. 14. 19:11","title":"Kevesebben oltatnák be magukat, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]