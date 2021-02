Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Franciaországban komolyan veszik a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatát, ennek issza levét a kisvállalkozók ügyeivel foglalkozó miniszter, aki \"megfeledkezett\" néhány apróságról.","shortLead":"Franciaországban komolyan veszik a közéleti szereplők vagyonnyilatkozatát, ennek issza levét a kisvállalkozók ügyeivel...","id":"20210217_Hazkutatas_egy_miniszternel_hianyos_vagyonnyilatkozat_miatt__Franciaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678672f4-e3c2-4b85-ae19-ac5d0c0fb3e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210217_Hazkutatas_egy_miniszternel_hianyos_vagyonnyilatkozat_miatt__Franciaorszagban","timestamp":"2021. február. 17. 10:29","title":"Házkutatás egy miniszternél hiányos vagyonnyilatkozat miatt – Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és az elhúzódó karantén. ","shortLead":"A piac nagyon mérsékelt növekedését várják, mert az importot egyelőre erősen visszafogja a forint gyengélkedése és...","id":"20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48293a7c-32e7-4e88-b252-b85aed7ff107","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_jarvany_hasznaltauto_kereskedok","timestamp":"2021. február. 16. 10:05","title":"A karantén végével sem számítanak megváltásra a használtautó-kereskedők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","shortLead":"Anthony Fauci egymillió dollárral járó izraeli elismerést kap a „tudomány védelméért”.","id":"20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6756-9bc9-4214-90e5-14ae17cd9ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bef86d2-5824-4329-8e3f-eae4a73cf758","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Dijaztak_Anthony_Fauci_batorsagat","timestamp":"2021. február. 16. 10:02","title":"Díjazták Anthony Fauci bátorságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észak-dakotai törvényhozók olyasvalamit kényszeríthetnek törvényes úton az Apple-re, ami alapjaiban rengetheti meg a cupertinói cég által gondosan felépített ökoszisztémát, de a Google sem úszná meg.","shortLead":"Észak-dakotai törvényhozók olyasvalamit kényszeríthetnek törvényes úton az Apple-re, ami alapjaiban rengetheti meg...","id":"20210216_eszak_dakotai_torvenyjavaslat_alkalmazasboltok_elerhetosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549910a6-f0e2-4458-920b-b408e9f1310a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97875-5938-4ba6-b64c-2ccd5d50e71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_eszak_dakotai_torvenyjavaslat_alkalmazasboltok_elerhetosege","timestamp":"2021. február. 16. 11:03","title":"Az Apple attól tart, egy új törvény teljesen megváltoztathatja az iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek a legkisebb az esélyük, hogy családban nőhessenek fel. Többek között ezek is jellemzik a gyerekvédelmet ma Magyarországon.","shortLead":"Csökken a nagy intézetekben élő gyerekek száma, még sincs elég nevelőszülő. A fogyatékosággal élő gyerekeknek...","id":"20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23b47cab-b255-4624-a216-eaf9ef884fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd4b688-9659-4149-a5c1-2cf2939adaa0","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Keves_a_fogyatekkal_elo_gyerekeket_vallalo_neveloszulo","timestamp":"2021. február. 16. 10:16","title":"Még mindig több mint 22 ezer gyerek él család nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a649887c-ee38-458e-8f18-426d53d6de9d","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Egy szépségverseny után egy olyan ingatlanszövetkezet elnökének tették meg, amelyet a háttérből alvilági nehézfiúk irányítottak. Neki “csak reprezentálnia” kellett, a csalásról, mint meséli, semmit nem tudott, mégis nagy árat fizet a hibáért: bár az elmúlt 17 évben kétszer is felmentette a bíróság, tavaly decemberben egy több mint tíz évvel ezelőtti ítéletet helybenhagyva négy és fél év börtönre ítélték csalásért a Vertical Invest ügye miatt. Márciusban vonul börtönbe, és most először adott interjút a ma már 42 éves Svecz Szabina.","shortLead":"Egy szépségverseny után egy olyan ingatlanszövetkezet elnökének tették meg, amelyet a háttérből alvilági nehézfiúk...","id":"20210216_svecz_szabina_vertical_invest_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a649887c-ee38-458e-8f18-426d53d6de9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572b07c1-c552-4d37-b4f3-2ae46f987afe","keywords":null,"link":"/360/20210216_svecz_szabina_vertical_invest_interju","timestamp":"2021. február. 16. 06:30","title":"Svecz Szabina huszonévesen szépségversenyt nyert, ma a börtön vár rá egy húszéves ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az RTL Klub új, saját gyártású riportfilmsorozatában többek közt Liptai Claudia, Barabás Éva, Szellő István, Fluor Tomi, Pataky Attila mutatkozik be eddig ismeretlen oldaláról, egy számárak fontos zeneszámon keresztül. A Nagy számot Kovács Patrícia vezeti majd.\r

\r

","shortLead":"Az RTL Klub új, saját gyártású riportfilmsorozatában többek közt Liptai Claudia, Barabás Éva, Szellő István, Fluor...","id":"20210216_Kiderul_mi_volt_Pataky_Attila_elete_legfontosabb_dala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d704876e-5edd-4314-bf60-f54d3f80a553","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Kiderul_mi_volt_Pataky_Attila_elete_legfontosabb_dala","timestamp":"2021. február. 16. 10:23","title":"Kiderül, mi volt Pataky Attila élete legfontosabb dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c998acc-9b5a-463b-95bc-13fac982b890","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Finoman sem úgy alakult Gai Assulin karrierje, mint ahogy azt elképzelték.","shortLead":"Finoman sem úgy alakult Gai Assulin karrierje, mint ahogy azt elképzelték.","id":"20210217_gai_assulin_messi_olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c998acc-9b5a-463b-95bc-13fac982b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c4a4f-db5a-439b-8e41-56087b83f8fd","keywords":null,"link":"/sport/20210217_gai_assulin_messi_olaszorszag","timestamp":"2021. február. 17. 15:50","title":"Tíz éve még az új Messinek gondolták, most a negyedosztályban kötött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]