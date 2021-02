Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cccd0ae-d247-4fe4-9ebb-e22959b34ddf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mostani cégalapítás a Vörösmarty tér melletti volt Mahart-székház átépítéséhez kapcsolódhat.","shortLead":"A mostani cégalapítás a Vörösmarty tér melletti volt Mahart-székház átépítéséhez kapcsolódhat.","id":"202107_dorottya_residence_luxusbarati_hitelbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cccd0ae-d247-4fe4-9ebb-e22959b34ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa826fca-ef6b-465f-b516-4306968674f2","keywords":null,"link":"/360/202107_dorottya_residence_luxusbarati_hitelbol","timestamp":"2021. február. 18. 14:00","title":"Tiborczék újabb ingatlanos kártyát húztak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet a testen.","shortLead":"Semmi baj, ha valakit zavarna a csuklóján lévő pulzusmérő. Az alábbi eszközt ugyanis szinte bárhol rögzíteni lehet...","id":"20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86bd9fd0-49f0-444b-b3c9-dbd6269ee856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54cd9e-b1ec-4e67-a6c2-87fc2d82ac73","keywords":null,"link":"/tudomany/20210219_polar_verity_sense_optikai_pulzusmero_hevederrel","timestamp":"2021. február. 19. 13:03","title":"Zavarja a fitneszkarkötő? Máshogy is lehet pulzust mérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","shortLead":"Eddig 4500 teknőst gyűjtöttek be az önkéntesek.","id":"20210218_texasi_teknosmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1d0a77-f41a-4fc9-ac88-e963e08138f0","keywords":null,"link":"/elet/20210218_texasi_teknosmentes","timestamp":"2021. február. 18. 11:29","title":"Ezrével mentik a fagytól dermedt tengeri teknősöket Texasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság mást mutat.","shortLead":"Az intézmény próbálja jelentéktelennek mutatni a távolmaradó hallgatók számát, de az egykori docens szerint a valóság...","id":"20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0cbafc3-d0d8-42c0-b4f8-bd39a0992725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82163b8-07d3-4a17-953a-dc85871fbd79","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_2018ban_ot_SZFEhallgato_passzivalta_a_felevet_iden_86","timestamp":"2021. február. 17. 20:18","title":"2018-ban öt SZFE-hallgató passziválta a félévét, idén 86","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","shortLead":"Három-háromezer önkéntessel végzik a könnyű változatú oltóanyag klinikai próbáját.","id":"20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f1aab-3557-4c9d-a71c-2f7fceb9e320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_szputnyik_v_light_vakcina_klinikai_teszt","timestamp":"2021. február. 18. 18:25","title":"Elkezdődött az orosz vakcina „light” változatának klinikai tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református egyház vezetője. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy börtönné alakított villában tartják fogva a dubaji emír lányát, Balog Zoltán kétharmaddal lett a magyar református...","id":"20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948f5f1e-eef0-4fd5-9913-0a75d3756daf","keywords":null,"link":"/360/20210218_Radar360_Itthon_is_terjed_a_brit_mutans_tizmillio_vakcinaval_log_a_Pfizer","timestamp":"2021. február. 18. 07:51","title":"Radar360: Itthon is terjed a brit mutáns, tízmillió vakcinával lóg a Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b58604-bf1e-4d24-b78b-2bcf812ba012","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagáltak a szivárványcsaládok Novák Katalin interjújára. ","shortLead":"Reagáltak a szivárványcsaládok Novák Katalin interjújára. ","id":"20210219_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_A_gyerekeink_sorsa_mindenkepp_szerepel_az_orszag_elso_szaz_problemaja_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b58604-bf1e-4d24-b78b-2bcf812ba012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51307ce-8a0f-4f7c-ab6c-3e759bcb93de","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Szivarvanycsaladokert_Alapitvany_A_gyerekeink_sorsa_mindenkepp_szerepel_az_orszag_elso_szaz_problemaja_kozott","timestamp":"2021. február. 19. 14:59","title":"Szivárványcsaládokért Alapítvány: A gyerekeink sorsa mindenképp szerepel az ország első száz problémája között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora tételről van szó, hogy Kósának lényegében kamionnal kellett volna ezekért menni. ","shortLead":"P. Mária felhatalmazást adott a fideszes politikusnak, hogy leszállítsa az értéktárgyakat és némi készpénzt. Akkora...","id":"20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e10d62-c773-46f8-9d69-36278ee629da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfa2099-bff8-4b69-8865-41da0aeb6599","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_csengeri_orokosno_kosa_lajos_vagyon_ertektargy","timestamp":"2021. február. 19. 08:58","title":"Blikk: Fegyvereket, festményeket, ékszereket kellett volna Kósának elvinnie a csengeri \"örökösnő\" számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]