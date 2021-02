Lassan de biztosan kivérzünk – írta közösségi oldalán a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetője kedden. Balázs László egy hosszú Facebook-posztban részletezte, hogy a 15 éve közhasznú alapítványként működő, de eltűnt személyek mentőkutyás felkutatásában már húsz éve segédkező szolgálattal hogyan bánt el a járványhelyzet. Mint fogalmazott:

éjjel-nappal azon dolgozunk, hogy fent tudjuk tartani mindazt, amit létrehoztunk, de bevallom, hogy picit megtörve állunk most előttetek.

Balázs a 24.hu-nak azt is elmondta, számítása szerint ha lenne 1000–1500 ember, aki stabilan havonta ezer forinttal támogatná őket, akkor megoldódnának a bajaik, és nem függenének senkitől. Ha nem romlik el semmi, akkor évi nagyjából 10 millió forintból üzemelnek. Ahhoz azonban, hogy fejleszteni is tudjanak – márpedig jelentős gépparkjuk ezt kívánja, és a kutyákat is folyamatosan tréningezni kell –, az összeg kétszeresére lenne már szükségük.

Évi 1–3 millió forintot eddig pályázatokkal össze tudtak szedni, de idén egyiken sem nyertek. Emellett különböző rendezvények biztosításából gyűjtik össze a működésre valót, de a járvány miatt rendezvények sem voltak, és valószínűleg szintén a koronavírus miatt a pénzadományok is elapadtak.

A 35 fős csapat 18 mentőkutyával segíti civilként a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat munkáját. Évi átlag száz riasztásuk van belföldön, de nagyobb földrengések helyszínére is elutaznak külföldre.