Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbb4f77-10b9-41d2-90ee-af82f70a8b84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár két hónapig sem kell feltölteni a Garmin cég legújabb GPS multisport óráját. A Garmin Endurót kifejezetten a hosszú versenyekre tervezték.","shortLead":"Akár két hónapig sem kell feltölteni a Garmin cég legújabb GPS multisport óráját. A Garmin Endurót kifejezetten...","id":"20210221_garmin_enduro_ora_allokepessegi_sportoloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbb4f77-10b9-41d2-90ee-af82f70a8b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3962e7d-57de-46c0-8d40-da369fe7c7ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_garmin_enduro_ora_allokepessegi_sportoloknak","timestamp":"2021. február. 21. 10:03","title":"Több mint két hónapig bírja egy feltöltéssel ez a sportóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d52b7b-ffe3-499b-924c-4a9f62eefd59","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stresszt mindannyian jól ismerjük. De hogyan különböztetjük meg a jó és a rossz stresszt, és most, a koronavírus-járvány idején hogyan tudunk megbirkózni a minden eddiginél nagyobb dózissal?\r

","shortLead":"A stresszt mindannyian jól ismerjük. De hogyan különböztetjük meg a jó és a rossz stresszt, és most...","id":"sedacurforte_20210222_Jo_stressz_rossz_stressz_hatarvonal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d52b7b-ffe3-499b-924c-4a9f62eefd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f70932f-1cf9-408d-b466-294d0490c631","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20210222_Jo_stressz_rossz_stressz_hatarvonal","timestamp":"2021. február. 22. 07:30","title":"Jó stressz, rossz stressz: hol van a határvonal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"719519f9-f95e-485d-858b-a56e105992a3","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","shortLead":"Az egyik miniszter szerint Lyon vezetője megsértette a gazdákat és a henteseket.","id":"20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0343e517-91c6-4e07-b500-b873c6e1506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefadde5-8de4-4224-86bd-64baf2ff2965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_lyon_polgarmester_hus_menza_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 21. 22:32","title":"Kivette a polgármester a húst a menzák kínálatából, kibukott rá a francia kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá kell bólintania.","shortLead":"A színház támogatására létrejött alapítványokban még mindig pozíciója van, ezért, ha pénzt kér az intézmény, neki is rá...","id":"20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aee127-18b7-4c5c-8ef4-c0e8ae6ee0df","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_eszenyi_eniko_rudolf_peter_vigszinhaz_alapitvanyok","timestamp":"2021. február. 22. 08:07","title":"Eszenyi Enikőnek még mindig van beleszólása a Vígszínház pénzügyeibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1997 és 2006 között volt alkotmánybíró. ","shortLead":"1997 és 2006 között volt alkotmánybíró. ","id":"20210220_Meghalt_Bagi_Istvan_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f90184-4061-43d8-8060-6e04a91538bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210220_Meghalt_Bagi_Istvan_az_Alkotmanybirosag_volt_tagja","timestamp":"2021. február. 20. 15:54","title":"Meghalt Bagi István, az Alkotmánybíróság volt tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","shortLead":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","id":"20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc305c8-25f0-49b0-9f38-dcbf0eae008a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","timestamp":"2021. február. 22. 05:55","title":"Tanzánia először ismerte el, hogy jelen van a koronavírus-fertőzés az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy miatt több millió háztartásban napokig szünetelt az áramszolgáltatás. Joe Biden elnök a hétvégén katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Texas államot.","shortLead":"10 ezer százalékkal emelkedett az elektromos energia ára az USA második legnépesebb államában, ahol a havazás és a fagy...","id":"20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bf10d6a-52ca-410e-a36e-79a38ee64d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8128307f-714f-43f0-aebd-21509bda0fbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210222_Napi_ezerdollaros_villanyszamlak_Texasban_a_szokatlan_hideg_miatt","timestamp":"2021. február. 22. 12:42","title":"Napi ezerdolláros villanyszámlák Texasban a szokatlan hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport kutatja az oltás iránti bizalom – illetve bizalmatlanság – hátterét. Ez a bizalmi kérdés a WHO szerint nagyobb egészségügyi kockázat, mint az AIDS.","shortLead":"Immanuel Kantra is lehet hivatkozni vagy a Fülöp-szigeteki dengue-járványra is. Egy angol egyetemen külön csoport...","id":"20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437a70fd-025f-4fae-ba7b-bbd02abe84d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121572d1-a831-482e-9bcd-16d643ac434f","keywords":null,"link":"/360/20210220_Vaccine_Confidence_Heidi_Larson","timestamp":"2021. február. 20. 16:00","title":"Bizonytalan oltásügyben? Tudósok vizsgálják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]