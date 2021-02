Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","shortLead":"Az olasz külügyminisztérium közleménye szerint kongói nagykövetük egy ENSZ-konvoj elleni támadásban vesztette életét.","id":"20210222_Kongo_gyilkossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49961e63-1050-41d3-b061-8886dfdf784a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db8c6f8-f3a3-4f87-83ef-e63aec394e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Kongo_gyilkossag","timestamp":"2021. február. 22. 13:24","title":"Meggyilkolták Olaszország kongói nagykövetét egy rajtaütésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","id":"20210223_alapkamat_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4c7f06-0d5d-43e4-9101-9a4a51fa526c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_alapkamat_jegybank","timestamp":"2021. február. 23. 14:17","title":"Most sem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.","shortLead":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek...","id":"20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48209f3-a367-4a16-b31f-7b1d594115cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","timestamp":"2021. február. 23. 19:03","title":"Megmutatta a Google, milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","shortLead":"Számottevő csapadékra nem kell számítani.","id":"20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"972e04a7-c8dd-4284-8ee5-c214f8e6e04a","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Tavaszias_idojaras_csapadek","timestamp":"2021. február. 22. 06:07","title":"Tavaszias időt hoz a hétfő, akár 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a japánok túlnyomó többsége a játékok elhalasztása vagy törlése mellett van, és az ottani cégek fele is ezt szorgalmazza. Az utazási lehetőségekhez, az ott-tartózkodáshoz és a biztonsághoz kapcsolódó feszítő kérdésekre egyelőre nincsenek pontos válaszok. Összeszedtük, amit jelenleg tudni lehet.","shortLead":"Még mindig nem lehet biztosra venni, de minden valószínűség szerint megtartják a tokiói olimpiát. Az országban zajlik...","id":"20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c234e7-1da4-4db2-953f-c9e580359145","keywords":null,"link":"/sport/20210222_tokio_olimpia_koronavirus_jarvany_rendezes_szabalyok","timestamp":"2021. február. 22. 20:00","title":"150 nappal a rajt előtt: a koronavírus átírta az olimpia szabálykönyvét, de még így is sok a kérdőjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorban többek között egy keresztény nagycsaládnak, egy Origo-portál főszerkesztőjének és Kövér Lászlónak az álláspontjával is találkozhattak a The Guardian nézői.","shortLead":"A műsorban többek között egy keresztény nagycsaládnak, egy Origo-portál főszerkesztőjének és Kövér Lászlónak...","id":"20210223_guardian_video_magyarorszagi_gyerekvallalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c24fd791-767e-4df0-a02f-d77724a480b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f8b3db-ce01-4781-8750-12f6802734a1","keywords":null,"link":"/elet/20210223_guardian_video_magyarorszagi_gyerekvallalas","timestamp":"2021. február. 23. 18:47","title":"A gyerekvállalásról forgatott, magyar családokat mutatott be a Guardian ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","shortLead":"Alaposan összetört a Skoda, amiben utazott.","id":"20210222_baleset_jakab_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c35a3e-f144-4e29-af01-fd535eeab535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51813da3-2b5b-427c-9a43-d20a231b98b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_baleset_jakab_peter","timestamp":"2021. február. 22. 19:16","title":"Balesete volt Jakab Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi korábban óvodáskorú öccsével is fajtalankodott. Akkor fogták el, amikor visszatért a családjához.","shortLead":"A férfi korábban óvodáskorú öccsével is fajtalankodott. Akkor fogták el, amikor visszatért a családjához.","id":"20210222_Elfogtak_pedofil_Sarkeresztur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b875b6-3c3d-48ea-afe2-235b46155801","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Elfogtak_pedofil_Sarkeresztur","timestamp":"2021. február. 22. 09:24","title":"Elfogták a hétéves kislányát megrontó sárkeresztúri férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]