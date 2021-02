Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Várhatóan októbertől lehet majd pályázni az ingyenes bérletekre.","shortLead":"Várhatóan októbertől lehet majd pályázni az ingyenes bérletekre.","id":"20210224_ingyenes_InterRail_berlet_discovereu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4063a0-5093-40d7-83af-96f0e9047092","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_ingyenes_InterRail_berlet_discovereu","timestamp":"2021. február. 24. 11:27","title":"1100 magyar fiatal kap idén az EU-tól ingyenes vonatbérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint az uniós vezetők részvételével, az úgynevezett európai szemeszter keretein belül. A cél az, hogy a résztvevők megvitassák a járvány utáni újjáépítés lehetőségeit, középpontban a helyreállítási alappal. A Fidesz a korrupció veszélyeire figyelmeztet.","shortLead":"Interparlamentáris konferenciát rendeznek ezen a héten az Európai Parlament és a tagállami törvényhozások, valamint...","id":"20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1893ef21-e4b1-4bed-b577-b36c497da4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c6cf2d-0fcb-4aad-b226-f254a9882d41","keywords":null,"link":"/eurologus/20210223_Az_unios_penzekkel_kapcsolatos_korrupcio_miatt_aggodik_a_Fidesz","timestamp":"2021. február. 23. 10:25","title":"Az uniós pénzekkel kapcsolatos korrupció miatt aggódik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A születésnapi ajándéknak leszerelt 30-as, 50-es táblákért komoly bírság járhat, akkor is, ha nem lesz baleset belőle. ","shortLead":"A születésnapi ajándéknak leszerelt 30-as, 50-es táblákért komoly bírság járhat, akkor is, ha nem lesz baleset belőle. ","id":"20210224_Harom_evet_is_erhet_egy_ellopott_Kresztabla_a_birosagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658cc160-7c12-48a8-a355-e2282f79828e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Harom_evet_is_erhet_egy_ellopott_Kresztabla_a_birosagon","timestamp":"2021. február. 24. 09:09","title":"Három évet is érhet egy ellopott KRESZ-tábla a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48179d5a-5758-4f24-8ef0-fc976b2e96e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hayley Arceneaux a legfiatalabb amerikai, aki az űrbe készül. A nő várhatóan az év végén utazhat egy milliárdos, és két, egyelőre meg nem nevezett szerencsés társaságában.","shortLead":"Hayley Arceneaux a legfiatalabb amerikai, aki az űrbe készül. A nő várhatóan az év végén utazhat egy milliárdos, és...","id":"20210223_spacex_misszio_civil_urutazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48179d5a-5758-4f24-8ef0-fc976b2e96e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc6ac7-89d2-4550-a764-c15e81d5d1bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_spacex_misszio_civil_urutazas","timestamp":"2021. február. 23. 09:33","title":"Egy csontrákot legyőző, 29 éves orvosasszisztens lesz a SpaceX civil űrmissziójának egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek a felhasználókról.","shortLead":"Némi csúszás után végre a Google is megmutatta, az App Store-ban található alkalmazások mennyi adatot gyűjtenek...","id":"20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0165d86-4f02-4f62-b5e9-2f8dd3894946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48209f3-a367-4a16-b31f-7b1d594115cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_google_gmail_youtube_alkalmazas_felhasznaloi_adatok_ios_14_app_store","timestamp":"2021. február. 23. 19:03","title":"Megmutatta a Google, milyen sok adatot gyűjt a felhasználókról a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","shortLead":"Nem tudni, min vesztek össze a felek.","id":"20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6957a65b-09f8-43f4-a3bb-f0b1418fcc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a602d2d1-3fb4-427b-bbdb-1ebb68cbd972","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_szeged_autosok_balhe_motorhazteto","timestamp":"2021. február. 23. 14:14","title":"„Normális vagy?!” – autósok balhéztak Szegeden, egyikük a motorháztetőre esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő immunválaszt az idős emberek szervezetében.","shortLead":"A két cég megcsúszott a fejlesztéssel, mert az első klinikai vizsgálatok során az oltóanyag nem alakított ki megfelelő...","id":"20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806cfd6b-a0e7-4037-ab81-0b9c170ce64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0952f05d-d8b9-495c-b5e5-78e40091a0c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_koronavirus_jarvany_vakcina_vedooltas_gsk_sanofi","timestamp":"2021. február. 22. 14:11","title":"Már tesztelik a GSK–Sanofi-vakcinát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e88f76-9890-4658-a855-16a16ac511f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aston Martin új főnöke a Mercedes-AMG-től igazolt át az angolokhoz, le is csapott a lehetőségre, hogy kipróbálja a britek új hiperautóját.","shortLead":"Az Aston Martin új főnöke a Mercedes-AMG-től igazolt át az angolokhoz, le is csapott a lehetőségre, hogy kipróbálja...","id":"20210224_versenypalya_moers_aston_martin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e88f76-9890-4658-a855-16a16ac511f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25134d9d-e70c-4e0b-a1df-ea396678b908","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_versenypalya_moers_aston_martin","timestamp":"2021. február. 24. 12:23","title":"Ilyen egy rendes autóipari főnök, versenypályán kínozza a saját termékét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]