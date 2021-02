Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","shortLead":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","id":"20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bed4-a730-4c32-8e1f-01cc06ad4338","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. február. 23. 19:17","title":"A harmadik hullám az iskolákat is elérte, egyre több helyen állnak át digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény szerint az elnökség szándékának ellenére. A közösség azért még folytatná az írást valahogy.","shortLead":"Elbocsátotta a főszerkesztőt és a kreatív igazgatót is a keresztény magazin mögött álló egyesület elnöke, a közlemény...","id":"20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fadd8ff-adae-44e8-968a-f7d865573638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58da2341-e382-4ecc-b6f0-56d87ef26ea9","keywords":null,"link":"/kultura/20210222_szemlelek_kirugas_beszunetett_tevekenyseg","timestamp":"2021. február. 22. 16:39","title":"Beszünteti működését a SZEMlélek keresztény magazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","shortLead":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","id":"20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073eb146-e680-4e4c-a708-9ea3ed83820c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","timestamp":"2021. február. 22. 11:21","title":"Hollywoodban korzózott az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b78a536-4b6f-4762-8807-89ca115bd8aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért az akcióért minden bizonnyal külön elszámolás jár.","shortLead":"Ezért az akcióért minden bizonnyal külön elszámolás jár.","id":"20210223_Menekulore_fogta_a_kiintett_Mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b78a536-4b6f-4762-8807-89ca115bd8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bd2044-552f-4bb2-b354-7769db5388c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Menekulore_fogta_a_kiintett_Mercedes","timestamp":"2021. február. 23. 07:46","title":"Videó: Menekülni kezdett egy autós a Kacsóh Pongrác úton, miután kiintették a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik, így az illegális kereskedők is azonnal lebuknának.","shortLead":"A KMPG tanácsadó cég szerint egy adatbázis segítségével vissza lehetne követni, melyik állat honnan származik...","id":"20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=322b2775-9b0c-45dd-8f16-cfd27e383370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b11a3-f175-4225-93e8-6f48e34320b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_ausztralia_allatvedelem_dns_adatbazis","timestamp":"2021. február. 22. 16:03","title":"DNS-adatbázissal buktatná le Ausztrália az illegális állatkereskedőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","shortLead":"Megjelent az egyik legnagyobb hagyományú fogyasztói elégedettségi felmérés idei összesítése. ","id":"20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1f31e25-d45f-48a1-a573-032727871bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c776912-324f-4ac1-92eb-7c0fd93f613f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_A_Tesla_nem_kivant_reszt_venni_a_felmeresben_amelyen_a_megbizhato_autokat_vizsgaljak","timestamp":"2021. február. 23. 10:31","title":"Ezek most a legmegbízhatóbb autómárkák – a Tesla inkább kihagyta felmérést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes ellenzék nemmel szavazott, de a kétharmad eldöntötte a következő 90 nap sorsát. A szavazás után a képviselők döntöttek Simonka György mentelmi jogának felfüggesztéséről is. ","shortLead":"A teljes ellenzék nemmel szavazott, de a kétharmad eldöntötte a következő 90 nap sorsát. A szavazás után a képviselők...","id":"20210222_Ellenzek_nelkul_is_megszavaztak_a_veszhelyzet_meghosszabbitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e020612-a43b-488e-9d65-eae92b97a5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a297fa-c5c3-4062-9010-1606fd645884","keywords":null,"link":"/itthon/20210222_Ellenzek_nelkul_is_megszavaztak_a_veszhelyzet_meghosszabbitasat","timestamp":"2021. február. 22. 16:24","title":"Ellenzék nélkül is megszavazták a veszélyhelyzet meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc6e3b5-448c-43f4-8025-7fdf96de3e49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei harmadjára mutatott be összecsukható mobilt. A Mate X2 az első olyan, amely periszkopikus elrendezésű kamerával rendelkezik.","shortLead":"A Huawei harmadjára mutatott be összecsukható mobilt. A Mate X2 az első olyan, amely periszkopikus elrendezésű...","id":"20210222_huawei_mate_x2_osszecsukhato_telefon_harmony_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc6e3b5-448c-43f4-8025-7fdf96de3e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0083b0d1-756a-4d70-8bc3-5fe67935ca6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_huawei_mate_x2_osszecsukhato_telefon_harmony_os","timestamp":"2021. február. 22. 17:03","title":"Félig androidos: itt a Huawei új csúcsmobilja, az összecsukható Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]