Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint kiderült, jó Magyarországon nemzetközi nagyvállalatnak lenni. ","shortLead":"Megint kiderült, jó Magyarországon nemzetközi nagyvállalatnak lenni. ","id":"20210225_multik_nemet_cegek_kormany_gazdasagi_akcioprogram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb074d1-f028-45a3-a086-52da34187cf3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_multik_nemet_cegek_kormany_gazdasagi_akcioprogram","timestamp":"2021. február. 25. 14:50","title":"Leginkább a multik és német cégek örülhettek a kormány gazdasági akcióprogramjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"","category":"kkv","description":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","shortLead":"Egy hónap alatt 13 ezerrel csökkent az alkalmazásban állók száma.","id":"20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d9cd17-4dd0-43bd-a46d-f5515cea27f3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Fordult_a_trend_ismet_elkezdodtek_az_elbocsatasok_az_orszagban","timestamp":"2021. február. 25. 13:36","title":"Fordult a trend: ismét elkezdődtek az elbocsátások itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c9db33-f1fa-4102-b527-6b1b8c880c62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint semmit sem sikerült elérni a csütörtöki egyeztetésen.","shortLead":"A főpolgármester szerint semmit sem sikerült elérni a csütörtöki egyeztetésen.","id":"20210225_Karacsony_Egy_tollat_es_egy_noteszt_sikerult_elhozni_a_kormanytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c9db33-f1fa-4102-b527-6b1b8c880c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbb4be1-b846-4bf1-8246-674655cc26b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Karacsony_Egy_tollat_es_egy_noteszt_sikerult_elhozni_a_kormanytol","timestamp":"2021. február. 25. 17:05","title":"Karácsony: Egy tollat és egy noteszt sikerült elhozni a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65 éven felüli – járművezetők.","shortLead":"A CLB biztosítási alkusz tapasztalata szerint a közúti balesetek legfeljebb 10 százalékáért felelősek a korosabb – 65...","id":"20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d3f987-895a-46ec-852f-d270692abb3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Egy_biztosito_megnezte_valoban_tobb_balesetet_okoznake_az_idos_soforok","timestamp":"2021. február. 25. 11:48","title":"Egy biztosító megnézte, valóban több balesetet okoznak-e az idős sofőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf03d3b-de59-474b-b4fa-5fbb0880d4f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Baaracknak nagy szerencséje volt, hogy megtalálták.","shortLead":"Baaracknak nagy szerencséje volt, hogy megtalálták.","id":"20210225_Ilyen_volt_ilyen_lett_35_kilo_gyapjutol_szabaditottak_meg_egy_elvadult_juhot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccf03d3b-de59-474b-b4fa-5fbb0880d4f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de031462-26c5-42ee-8b32-10b54bcf1745","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Ilyen_volt_ilyen_lett_35_kilo_gyapjutol_szabaditottak_meg_egy_elvadult_juhot","timestamp":"2021. február. 25. 09:37","title":"Ilyen volt, ilyen lett: 35 kiló gyapjútól szabadítottak meg egy elvadult juhot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő civil szervezeteket – derül ki az Európai Bíróság vonatkozó határozatát megelőző főtanácsnoki indítványából.","shortLead":"Magyarország uniós jogos sértett azzal a törvénnyel, mely büntetőtörvényi passzussal fenyegeti a menedékkérőket segítő...","id":"20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4281aa8-942b-42ce-afaa-d975b2019be4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210225_Fotanacsnoki_inditvany_europai_birosag","timestamp":"2021. február. 25. 11:10","title":"A Stop Soros törvényt is elkaszálhatja az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f51b93-d6be-42db-9bb3-b9c376169893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjelent A szolgálólány meséje negyedik évadának előzetese, és az is kiderült, hosszú kihagyás után mikor folytatódik a sorozat.","shortLead":"Megjelent A szolgálólány meséje negyedik évadának előzetese, és az is kiderült, hosszú kihagyás után mikor folytatódik...","id":"20210226_a_szolgalolany_meseje_4_evad_trailer_elozetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42f51b93-d6be-42db-9bb3-b9c376169893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d18f87f-02bc-40ed-bc2e-4b3dda05cd5b","keywords":null,"link":"/elet/20210226_a_szolgalolany_meseje_4_evad_trailer_elozetes","timestamp":"2021. február. 26. 11:53","title":"A szülőgépnek használt nők háborút indítanak Gileád ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól, hogy láthassák a betegek, ki kezeli őket, de információink szerint a fotózás előtt egy nappal indoklás nélkül visszamondták az egészet.","shortLead":"Az ARC plakátkiállítás szervezői védőruhára ragasztható portrékat csináltak volna a Dél-pesti Centrumkórház orvosairól...","id":"20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf592613-9ce5-4b12-9317-60f2bf0455f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9915b553-a87f-4312-83ac-6c20e1b8ebbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_arccal_a_koronavirus_ellen_kasler_miklos_koronavirus","timestamp":"2021. február. 24. 14:30","title":"A Covid-osztályon fekvő betegek életét tették volna jobbá, de állítólag Kásler leállíttatta az akciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]