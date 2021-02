Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","shortLead":"A harmadik hullám emelkedő szakaszában vagyunk, a járványügyi intézkedéseket pedig március 15-ig fenntartják.","id":"20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=833ee9f5-d5f7-4dc3-b49e-d9cb0eb23598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff54295-ec1f-4709-856d-4543b7f7074e","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_muller_cecilia_koronavirus_oltas_operativ_torzs","timestamp":"2021. február. 25. 14:19","title":"Müller: Húsvétig minden regisztráltat be akarunk oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fc73ca-6f59-4329-bb92-bed48586bb63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja a leginkább, de ezeket az izmokat már három hét alatt meg lehet erősíteni. ","shortLead":"A koronavírus a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja a leginkább, de ezeket az izmokat már három hét alatt meg...","id":"20210225_semmelweiss_legzes_gyakorlatok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03fc73ca-6f59-4329-bb92-bed48586bb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44cfbe-bb93-4a9c-a71e-eddf88a8fa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_semmelweiss_legzes_gyakorlatok_video","timestamp":"2021. február. 25. 16:43","title":"Oktatófilmen mutatja be a Semmelweis Egyetem, hogyan edzhetjük a légzőizmainkat otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69a619f-fa3c-481e-a839-3c29856ba90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A karanténban többet neteztünk, de kevesebbet beszélgettünk.","shortLead":"A karanténban többet neteztünk, de kevesebbet beszélgettünk.","id":"20210226_Akinek_bejott_a_lezaras_szepen_nott_a_Magyar_Telekom_profitja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69a619f-fa3c-481e-a839-3c29856ba90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10fdd02-36c6-4475-8659-24ff230639f9","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_Akinek_bejott_a_lezaras_szepen_nott_a_Magyar_Telekom_profitja","timestamp":"2021. február. 26. 10:05","title":"Akinek bejött a lezárás: szépen nőtt a Magyar Telekom profitja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével is egyetért.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter egy konferencián elárulta, hogy van, amiben még Věra Jourovával, az Európai Bizottság...","id":"20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136334ab-2fa8-4553-abfb-d36ec9588fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75756f5-8708-494c-babf-6d6e6e20b1dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_varga_judit_media_for_freedom_facebook","timestamp":"2021. február. 25. 21:35","title":"Varga Judit szerint a közösségi média olyan lett, mint az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két minisztérium is.","shortLead":"Több állatkertnek már a takarmányok beszerzése is gondot jelent, a szövetségük támogatási programja mögé beállt két...","id":"20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3e78c8c-bef0-4d91-bff7-4e3602e2ad5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc2e0ff-61a1-41fe-bf6f-77a230d91097","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_allatkert_jarvany_tamogatas","timestamp":"2021. február. 24. 18:59","title":"A magánállatkerteknek kínál rendkívüli támogatást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecde9d15-2d64-45ae-8876-015ef0966522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. A lemez címe Carnage.","shortLead":"Ezúttal nem a Bad Seedsszel közösen, hanem duóban régi zenésztársával, Warren Ellisszel. 