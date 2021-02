Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Snell György 71 évesen hunyt el.","shortLead":"Snell György 71 évesen hunyt el.","id":"20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8918fa40-fce5-4779-b5f3-fa358e26b159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53237ba4-d5bd-4130-80db-43843fada41d","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_meghalt_snell_gyorgy_koronavirus_szent_istvan_bazilika","timestamp":"2021. február. 26. 10:59","title":"Meghalt koronavírusban a Szent István-bazilika plébánosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e79576a-8aa7-4e76-98cd-aeab963aee42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Q5, az A6 és az A7 zöld rendszámos új változatai az eddiginél nagyobb, akár 91 kilométeres elektromos hatótávval rendelkeznek.","shortLead":"A Q5, az A6 és az A7 zöld rendszámos új változatai az eddiginél nagyobb, akár 91 kilométeres elektromos hatótávval...","id":"20210225_mostantol_nagyobb_akkumulator_kerul_a_hibrid_audikba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e79576a-8aa7-4e76-98cd-aeab963aee42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb63179d-8b4c-4749-ab13-0efc603728ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210225_mostantol_nagyobb_akkumulator_kerul_a_hibrid_audikba","timestamp":"2021. február. 25. 12:57","title":"Mostantól nagyobb akkumulátor kerül a hibrid Audikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","shortLead":"Az igazgató szerint vélhetően a személyzettől kapták el a vírust.","id":"20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f1d81c-5d4e-4870-9417-cadfc3d0874a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6691b342-58db-4751-a725-5700a344364c","keywords":null,"link":"/vilag/20210225_Koronavirusos_lett_a_pragai_allatkert_egyik_gorillaja_es_ket_oroszlanja","timestamp":"2021. február. 25. 21:24","title":"Koronavírusos lett a prágai állatkert egyik gorillája és két oroszlánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c","c_author":"HVG Könyvek","category":"elet","description":"Nem támad fel a Kispál és a Borz, de a két zenész egy online koncertre és egy új, közös dalra azért összeáll.","shortLead":"Nem támad fel a Kispál és a Borz, de a két zenész egy online koncertre és egy új, közös dalra azért összeáll.","id":"20210226_Ujra_egyutt_zenel_Kispal_Andras_es_Lovasi_Andras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c194edcf-441e-43a5-882c-c43e62e3731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb0c9be-b7cc-464d-b8eb-c95d1dc83997","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Ujra_egyutt_zenel_Kispal_Andras_es_Lovasi_Andras","timestamp":"2021. február. 26. 10:52","title":"Újra együtt zenél Kispál András és Lovasi András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.","shortLead":"Az egészségügyért is felelős miniszter, Kásler Miklós a hatályos törvényt támogatja.","id":"20210225_Abortuszszabaly_az_Alkotmanybirosag_elott__hamarosan_donteni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5f398-10ae-481e-8ee4-121cbd9c4ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Abortuszszabaly_az_Alkotmanybirosag_elott__hamarosan_donteni_kell","timestamp":"2021. február. 25. 19:40","title":"Az Ab-nek döntenie kell az abortusztörvényről és vihart kavarhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","shortLead":"A miniszter tömören reagált Facebookon arra, hogy a betegek életét jobbá tévő projektet tiltatott le indoklás nélkül.","id":"20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4464b3a6-f113-43a8-906d-d878663e686b","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_kasler_delpesti_centurmkorhaz_arccal_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. február. 25. 10:53","title":"Kásler szerint hazugság, hogy leállíttatta a Dél-pesti Centrumkórház dolgozóinak lefényképezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült hanganyagok manipuláltak.","shortLead":"Portik Tamás azt is mondta a bírósági meghallgatáson, hogy a Gyárfás Tamás és közte zajlott beszélgetésekről készült...","id":"20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2e6ba9-4b27-4814-8856-14c13a5d72b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbef891-74d2-4816-ae53-ababd4f9b9f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_portik_gyarfas_princz_targyalas","timestamp":"2021. február. 25. 22:02","title":"Portik szerint rendőrök megbízására húzta csőbe Gyárfást és Princzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e3f33c-f88c-4054-a44e-3f7e5c039d2b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"A Facebook a történelme egyik legnagyobb presztízsveszteségét szenvedte el, amikor engedett az ausztrál kormánynak és feloldotta a hírek blokkolását. De a PR-szempontoknál egy kicsit messzebbre nézve az látszik csak, hogy egy lépéssel hátrébb lépett a cég. Nagy bukásról nincs értelme beszélni.","shortLead":"A Facebook a történelme egyik legnagyobb presztízsveszteségét szenvedte el, amikor engedett az ausztrál kormánynak és...","id":"20210226_facebook_google_tech_kozossegi_media_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3f33c-f88c-4054-a44e-3f7e5c039d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12c7618-a567-4c92-bba6-fcfb216867da","keywords":null,"link":"/kkv/20210226_facebook_google_tech_kozossegi_media_ausztralia","timestamp":"2021. február. 26. 11:25","title":"A Facebook lesz az új közellenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]