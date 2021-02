Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","shortLead":"A két francia bulldogot épségben vitték be egy rendőrörsre.","id":"20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3af9c37f-3439-4d3d-a6f6-57d5fd5ccec3","keywords":null,"link":"/elet/20210227_Meglettek_Lady_Gaga_kutyai","timestamp":"2021. február. 27. 09:56","title":"Meglettek Lady Gaga elrabolt kutyái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5ec557-d6c6-4293-9930-70e60357a59b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszélyeztetett férfi az elsők között regisztrált az oltásra.","shortLead":"A veszélyeztetett férfi az elsők között regisztrált az oltásra.","id":"20210226_Egeszseges_Nemzeti_Egeszsegbiztositasi_Alapkezelo_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea5ec557-d6c6-4293-9930-70e60357a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a6ac6-6f87-437f-8ba5-34247b0ea804","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Egeszseges_Nemzeti_Egeszsegbiztositasi_Alapkezelo_lista","timestamp":"2021. február. 26. 19:39","title":"Daganattal műtötték, mégis egészségesként szerepel az oltási listán egy 60 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"HiFi néven újfajta, veszteségmentes tömörítést vezet be a Spotify. Ígérik: a fejlesztéssel CD-minőségben lehet majd zenéket hallgatni.","shortLead":"HiFi néven újfajta, veszteségmentes tömörítést vezet be a Spotify. Ígérik: a fejlesztéssel CD-minőségben lehet majd...","id":"20210227_streaming_zene_spotify_hifi_cd_minoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84240879-120b-499c-add1-32fda8369e8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210227_streaming_zene_spotify_hifi_cd_minoseg","timestamp":"2021. február. 27. 12:03","title":"Hallható ajándékot kap a Spotify minden fizetős felhasználója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd29c7a-78b9-4d19-9625-8260f99366bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gépátvételre az Alfredo Di Stéfano stadion parkolójában került sor.","shortLead":"A gépátvételre az Alfredo Di Stéfano stadion parkolójában került sor.","id":"20210226_Megkaptak_uj_ceges_autoikat_a_Real_Madrid_jatekosai_Benzema_volt_a_legszerenyebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd29c7a-78b9-4d19-9625-8260f99366bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26c093b-3d18-4f92-bc6f-54957e823455","keywords":null,"link":"/cegauto/20210226_Megkaptak_uj_ceges_autoikat_a_Real_Madrid_jatekosai_Benzema_volt_a_legszerenyebb","timestamp":"2021. február. 26. 14:15","title":"Megkapták céges autóikat a Real Madrid játékosai, Benzema volt a legszerényebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","shortLead":"A fiúkat még múlt héten ejtették fogságba. A több száz iskolás lányt péntek hajnalban rabolták el.","id":"20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e80bcb4-178c-43e8-9f18-6f52dc075052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247356d1-9084-4481-99de-385b0a58574b","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_nigeria_elrabolt_iskolasok","timestamp":"2021. február. 27. 15:04","title":"Elrabolt nigériai iskolások: 27 fiút szabadon engedtek, 317 lányról még mindig semmi hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett a munkáltató. Most a gyárban működő három szakszervezet közös fellépését készítik elő, ugyanis eddig egy szervezet próbálta sztrájkkal elérni a követeléseiket.","shortLead":"Háromszor is sztrájkoltak a közelmúltban a makói Contitech üzemében, de végül a péntek esti tárgyaláson sem engedett...","id":"20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8551de-0dbb-4fc4-a82e-727705700982","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Penteken_sem_egyeztek_meg_ujabb_sztrajk_johet_a_makoi_gumigyarban","timestamp":"2021. február. 27. 08:11","title":"Pénteken sem egyeztek meg, újabb sztrájk jöhet a makói gumigyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes lezárás kezdődik vasárnap reggel.","shortLead":"Ismeretlen eredetű koronavírusos esetet jelentettek be Új-Zéland legnagyobb városában, Aucklandben, ahol egyhetes...","id":"20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdc80104-b218-4bc5-93ae-51ba818c49ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7c8a1-727c-467c-ba79-1f1ea0851b22","keywords":null,"link":"/vilag/20210227_Egy_virusos_eset_miatt_lezarjak_a_ketmillios_ujzelandi_Aucklandet","timestamp":"2021. február. 27. 15:45","title":"Egy vírusos eset miatt lezárják a kétmilliós új-zélandi Aucklandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban kaptunk választ az operatív törzstől.","shortLead":"Írásban kaptunk választ az operatív törzstől.","id":"20210226_Jelenleg_nincs_szo_az_altalanos_iskolak_bezarasarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e81efcc-e048-49cb-837e-d3e05d6ccaea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afd8e29-7943-42e5-8981-75ea60c5622a","keywords":null,"link":"/itthon/20210226_Jelenleg_nincs_szo_az_altalanos_iskolak_bezarasarol","timestamp":"2021. február. 26. 13:35","title":"Operatív törzs: Az adatok alapján még nem kell teljesen lezárni az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]