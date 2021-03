Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek a pontos szabályok; a történelmi mélypontot közelítette a forint árfolyama; kiderült, hogy 31 milliárd forintot vettek ki a főváros és a kerületek kasszájából a helyi iparűzési adó megfelezésével. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb járványügyi szigorításokat jelentett be a kormány, majd több, mint egy napig találgathattunk, mik lesznek...","id":"20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69632b18-8748-4a17-a757-9c70484cea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed583240-22ed-4532-98d8-efa45b1cfb7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_Es_akkor_lezaras_jarvany_hipa_arfolyam_buszok","timestamp":"2021. március. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, egy lezárást megszervezni bonyolultabb a stadionépítésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszerűen nincs többé barátságos párt-lakóközösség - mondta Markus Söder pártelnök.","shortLead":"Egyszerűen nincs többé barátságos párt-lakóközösség - mondta Markus Söder pártelnök.","id":"20210306_A_CSU_elnoke_szerint_meg_kell_szuntetni_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd380c2-d67b-4f45-a5ed-a4d6d1a37bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8354b1-b62d-4526-9bfe-eb2b7986dc54","keywords":null,"link":"/vilag/20210306_A_CSU_elnoke_szerint_meg_kell_szuntetni_a_Fidesz_nepparti_tagsagat","timestamp":"2021. március. 06. 10:53","title":"A CSU elnöke szerint meg kell szüntetni a Fidesz néppárti tagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság negyedét, 100 ezer áldozatot követelt. De vajon hogyan védekeztek akkor, hogyan kezelték a betegeket és milyen óvintézkedéseket vezettek be? És párhuzamba hozhatók-e ezek a mai megoldásokkal? Vasárnap este 21 órakor a Viasat History Járvány: A nagy pestis című háromrészes dokumentumfilmje ennek jár utána.","shortLead":"Három és fél évszázaddal ezelőtt, 1665-ben egy pusztító járvány söpört végig Anglián, amely csak Londonban a lakosság...","id":"20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=856f2e3a-61ab-4578-9167-82977009d731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef70dfd-8c2b-421b-8241-a4585874c87a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_london_pestis_jarvany_tanulsagok","timestamp":"2021. március. 07. 08:03","title":"Mit csináltak 350 éve egy gyilkos járvány ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére, hogy az intézmény havi elszámolást küld az Emberi Erőforrások Minisztériumának.\r

","shortLead":"A magyar állam eddig semmit sem fizetett a Covid-ellátásban való részvételért a szolgáltatónak, annak ellenére...","id":"20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b4a1364-be6c-422c-b7a3-f6eed576d613","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_Az_egyik_magankorhaz_mar_jelezte_ha_nem_lassul_a_jarvany_terjedese_12_heten_belul_nem_lesz_szabad_agy","timestamp":"2021. március. 07. 19:36","title":"Az egyik magánkórház már jelezte: ha nem lassul a járvány terjedése, 1-2 héten belül nem lesz szabad ágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy olvasónk szerint a Dél-pesti Centrumkórházban így sem sokan várnak oltásra. ","shortLead":"Egy olvasónk szerint a Dél-pesti Centrumkórházban így sem sokan várnak oltásra. ","id":"20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefe5291-d3f4-408b-9d81-942fe9bfdabc","keywords":null,"link":"/elet/20210307_Vasarnap_is_oltjak_azokat_akik_smst_kaptak","timestamp":"2021. március. 07. 12:14","title":"Vasárnap is oltják azokat, akik sms-t kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és regenerálódásának elősegítésére.","shortLead":"A világ első kacsacsőrűemlős-menedékét építik meg Ausztráliában a kihalással fenyegetett faj szaporodásának és...","id":"20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae03585a-c240-42bb-be10-bcea937de9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928bcc91-ee26-4631-b499-fbe5a5712e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_kacsacsoru_emlos_menedek_ausztralia","timestamp":"2021. március. 07. 14:03","title":"65 férőhelyes menedéket építenek a kacsacsőrű emlősöknek, próbálják megmenteni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15845ad-8ca6-45b8-b67f-ddfc26403a9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai monostor őrzője. A családi tradíció és a modern vívmányok kerülnek ellentétbe, miközben egy család minden tagja azt keresi, mi a kulcs a boldogsághoz. A monostor gyermekei, első rész. ","shortLead":"Mi lesz, ha a fiunknak nem lesz elég tudása, hogy átvegye tőlem a munkát – teszi fel a kérdést az egyik kis himalájai...","id":"20210306_Doku360_A_monostor_gyermekei_elso_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f15845ad-8ca6-45b8-b67f-ddfc26403a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02defa0-9204-48df-8303-67ed6d4299bd","keywords":null,"link":"/360/20210306_Doku360_A_monostor_gyermekei_elso_resz","timestamp":"2021. március. 06. 19:00","title":"Doku360: Imádkozás helyett inkább edzeni fogok a szerzeteseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki. ","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20210306_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa963ff-3524-402a-b7c6-20b99a963a53","keywords":null,"link":"/elet/20210306_Ime_az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2021. március. 06. 20:26","title":"Íme az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]