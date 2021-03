Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fdc5c3c-cbea-425f-8ffa-bbbb0f853dac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt kamasz a baleset után gyalog menekült a rendőrök elől.","shortLead":"Öt kamasz a baleset után gyalog menekült a rendőrök elől.","id":"20210308_Autolopas_szuletesnap_15_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdc5c3c-cbea-425f-8ffa-bbbb0f853dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3896a-a149-4796-928b-c435e60c404f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Autolopas_szuletesnap_15_eves_fiu","timestamp":"2021. március. 08. 16:59","title":"Autót lopott születésnapjára egy 15 éves fiú, az árokban kötött ki - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","shortLead":"A bírónak egy továbbképző programra is el kell mennie.","id":"20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84ec1de-41c6-4ac1-bf34-c977aeffb047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093f320a-2509-4eae-83d8-f0b282408989","keywords":null,"link":"/sport/20210308_rasszizmusl_roman_jatekvezeto_eltiltas","timestamp":"2021. március. 08. 19:00","title":"Eltiltották a szezonra a rasszizmussal vádolt román játékvezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik személy fizimiskája. Alább a legújabb példa.","shortLead":"A deepfake-technológia kiforrottságát jól mutatja, hogy hozzáértő kezekben szinte bárki arcára ráapplikálható egy másik...","id":"20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b968d3-40c4-41bb-a67b-52c5d194979b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cda21d-3dbf-4e73-8093-ac73c46a271c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_tom_cruise_chris_hume_deepfake_technologia_tiktok","timestamp":"2021. március. 09. 12:03","title":"Egy videós úgy átvágta a netezőket, hogy azt hitték, Tom Cruise is influenszer lett a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében és a filmek világában is régóta inspirálja az alkotókat, sőt, ma már az üzleti világ fantáziáját is megmozgatják a szomszédos bolygóban rejlő lehetőségek.","shortLead":"Már legalább 150 éve foglalkoztatja az emberiséget egy Mars-expedíció terve. A vörös bolygó az irodalomban, a zenében...","id":"202109_marsbeli_kronika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17067f7f-497e-4ead-8189-3555a855305a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d497fef-1cf6-4ff3-bd70-e5196922bf6b","keywords":null,"link":"/360/202109_marsbeli_kronika","timestamp":"2021. március. 08. 14:00","title":"Verne leírta, Bowie elénekelte, Ridley Scott megrendezte - Elon Musk megvalósítja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta a leállást.","shortLead":"Nem gazdaságos politikai reklámkiadványokat és ingyenes reklámújságokat kivinni – ezzel indokolja a Magyar Posta...","id":"20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cbef158-43fc-4e31-a536-4134e6b16047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da3d2a5-dc8c-46fe-9c1c-250fef3df276","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_Politikai_reklamkiadvanyok_Magyar_Posta","timestamp":"2021. március. 10. 10:23","title":"Politikai és reklámkiadványokat sem terjeszt júliustól a Magyar Posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába van válság, a gyenge forint és a növekvő bérek az egekbe lökték az autók helyreállításának költségét, így a casco is drágul.","shortLead":"Hiába van válság, a gyenge forint és a növekvő bérek az egekbe lökték az autók helyreállításának költségét, így a casco...","id":"20210310_casco_dragulas_auto_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6ed91-c603-451d-b684-a8e5b123a0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f24810-0e58-41c0-83ae-1a07dcfea810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_casco_dragulas_auto_biztositas","timestamp":"2021. március. 10. 09:33","title":"Tíz százalékkal drágult a casco 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt katalán elnök, aki megkérdőjelezi a spanyol igazságszolgáltatás függetlenségét.","shortLead":"Az Európai Unió Bíróságához fog fellebbezni a katalán népszavazás megszervezéséért perbe fogott Carles Puigdemont volt...","id":"20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9bbdf18-9fa1-4cbc-a711-54cb4c14d6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7495a8da-da6e-4d29-9d33-6f2652b90d53","keywords":null,"link":"/eurologus/20210309_Az_EP_Puigdemont_mentelmi_jog","timestamp":"2021. március. 09. 13:18","title":"Felfüggesztette Puigdemont katalán függetlenségi vezető mentelmi jogát az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia partnerekkel is tárgyalnak.\r

\r

","shortLead":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia...","id":"20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6809c4a-a050-497c-95e0-e4f8b2c14140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","timestamp":"2021. március. 09. 22:10","title":"Szerződést kötöttek a Szputnyik V vakcina olaszországi gyártásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]