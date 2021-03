Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f290e47-382e-4be5-8ac8-7cc6b9807f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 36 éves Clint Butler nehezen bírta a bujkálást, ezért úgy döntött, elsétál egy lemezes Black Ops Cold War játékért. Rosszul tette.","shortLead":"A 36 éves Clint Butler nehezen bírta a bujkálást, ezért úgy döntött, elsétál egy lemezes Black Ops Cold War játékért...","id":"20210309_szokott_rab_call_of_duty_videojatek_black_ops_cold_war","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f290e47-382e-4be5-8ac8-7cc6b9807f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65ac2b9-23d4-42c9-99fc-e198dc29aab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_szokott_rab_call_of_duty_videojatek_black_ops_cold_war","timestamp":"2021. március. 09. 09:03","title":"Az új Call of Dutyra vágyott a szökött rab, és végül ez lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d87a9e8-6188-4f73-859d-887bdd0822c3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Romhányi Józsefnél ismertebb magyar költő nemigen van, generációk nőttek fel a legnépszerűbb rajzfilmeken, amelyek szövegét ő írta, fordította, sőt inkább \"magyarította\". Legenda lett, miközben hivatalos elismerést alig kapott.","shortLead":"Romhányi Józsefnél ismertebb magyar költő nemigen van, generációk nőttek fel a legnépszerűbb rajzfilmeken, amelyek...","id":"20210308_Romhanyi_Jozsef_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d87a9e8-6188-4f73-859d-887bdd0822c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea536331-2675-4e45-b561-c052f7fd92f2","keywords":null,"link":"/360/20210308_Romhanyi_Jozsef_100","timestamp":"2021. március. 08. 17:00","title":"„A szavakkal való játék komoly dolog” – 100 éve született Romhányi József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges csigafaj művel, még soha.","shortLead":"Az állatvilágban tapasztalható regenerációra sokféle példát láttak már a kutatók, de olyat, mint amit egy különleges...","id":"20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71341993-3904-45ae-8ed4-562f5e130daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e6222b-18b5-4fd1-b988-e892e529b4b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_elysia_marginata_csiga_regeneracio","timestamp":"2021. március. 09. 13:03","title":"Találtak egy élőlényt, ami képes újranöveszteni az egész testét – ha kell, kétszer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári Járásbíróság. A gyanú szerint akkor gyilkolt, amikor rajtakapták, hogy lopni próbál a füstölőben lógó húsok közül.","shortLead":"A két idős ember meggyilkolásával gyanúsított férfi elmeállapotának megfigyelését is elrendelte a Székesfehérvári...","id":"20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f7d68-5264-4a62-b95e-d4e51ac0caf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b688d1d-faac-4c6f-8a0a-8c2b390cbef3","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_Letartoztatasba_kerult_a_kislangi_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2021. március. 09. 17:51","title":"Letartóztatásba került a kislángi kettős gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint három migránssegítő egyesület is szervezett mentéseket hajtott végre, hogy nagyobb médiafigyelmet kapjon.\r

","shortLead":"Az ügyészség szerint három migránssegítő egyesület is szervezett mentéseket hajtott végre, hogy nagyobb médiafigyelmet...","id":"20210308_Civil_szervezet_embercsempesz_menekultek_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a77cb81-a77a-4a06-8a19-896286de397d","keywords":null,"link":"/vilag/20210308_Civil_szervezet_embercsempesz_menekultek_mentes","timestamp":"2021. március. 08. 17:51","title":"Vádat emelhetnek több civil szervezet ellen, mert az embercsempészekkel egyeztetve mentettek menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a Szputnyik V-t szeretné leginkább, de kész elfogadni minden olyan oltást, amelyet a magyar szakértők engedélyeztek.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a Szputnyik V-t szeretné leginkább, de kész elfogadni minden olyan oltást, amelyet a magyar...","id":"20210309_szijjarto_peter_oltas_vakcina_szputnyik_v","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fdc8ec-244c-411d-aa3c-cd81aa1dce25","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_szijjarto_peter_oltas_vakcina_szputnyik_v","timestamp":"2021. március. 09. 05:17","title":"Pénteken oltják be Szijjártót, leginkább az orosz vakcinát szeretné megkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető nőnapi köszöntőjében.","shortLead":"“Ahogy egy családnak az anya a szíve és a lelke, úgy az egész társadalomnak, a nemzetnek is” – írta a tárcavezető...","id":"20210308_kasler_miklos_nonap_nok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e33f8e-6f91-457c-b78d-5f3d9d87836c","keywords":null,"link":"/elet/20210308_kasler_miklos_nonap_nok","timestamp":"2021. március. 08. 10:01","title":"Kásler Miklós elmondta, hogyan látja a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó sem lehet.","shortLead":"Amit pedig a kieső helyi iparűzési adó pótlására kap esetleg, fejlesztésre kell költenie. Szabad felhasználásról szó...","id":"20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bf74345-464f-489e-8f3d-1f50846b1c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96938d3e-6fb4-47bd-b223-3dcf7f0c7de8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309A_kormany_azt_ajanlotta_Szentendrenek_vegyen_fel_hitelt_a_varos_penzugyi_gondjainak_megoldasara","timestamp":"2021. március. 09. 06:15","title":"A kormány azt ajánlotta Szentendrének, vegyen fel hitelt a város pénzügyi gondjainak megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]