Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6749d3cc-459d-4d0c-97f1-af9e8c5d3b0c","c_author":"Felcsuti Péter","category":"360","description":"Szerzőnk az EUrológus március 2-i cikkéhez szól hozzá (A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?), és megállapítja, a jog önmagában nem elégséges eszköz a kérdése megválaszolására. Sőt, inkább arra a bújócskázásra alkalmas, amit a Fidesz immár több mint egy évtizede folytat.







","shortLead":"Szerzőnk az EUrológus március 2-i cikkéhez szól hozzá (A Fidesznek van igaza, és tényleg nincs objektív mércéje...","id":"20210311_Felcsuti_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6749d3cc-459d-4d0c-97f1-af9e8c5d3b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff4d602-9268-4f58-b6dd-84c5d2c553a6","keywords":null,"link":"/360/20210311_Felcsuti_Peter","timestamp":"2021. március. 10. 14:00","title":"Felcsuti Péter: Tényleg nincs objektív mércéje a jogállamiságnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","id":"20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6867262f-acb6-4f31-9e4d-a33928577aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 10. 22:58","title":"Merkely szerint 20-25 százalékkal jobban terhelhető most az egészségügy, mint az előző hullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c31699-f85d-4b93-b176-385f1aab3c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sky Candy Studios egy igen különleges videóval mutatta meg, mire való igazából egy kamerával felszerelt drón.","shortLead":"Az amerikai Sky Candy Studios egy igen különleges videóval mutatta meg, mire való igazából egy kamerával felszerelt...","id":"20210311_dronozas_dronvideo_felvetel_bownlingpalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93c31699-f85d-4b93-b176-385f1aab3c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edef030-a1ee-4ec7-8502-2f81a3880e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_dronozas_dronvideo_felvetel_bownlingpalya","timestamp":"2021. március. 11. 18:03","title":"Így néz ki egy drónvideó, amit tökéletesen megkomponáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2c59d8-a058-4a29-9ebb-663c113b2956","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 56 magyarországi üzletbe jutott a Regius 180 grammos termékéből.","shortLead":"Összesen 56 magyarországi üzletbe jutott a Regius 180 grammos termékéből.","id":"20210310_Minosegmegorzes_ido_libamaj_Lidl","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da2c59d8-a058-4a29-9ebb-663c113b2956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c527f5-1ad8-4cba-bb84-63be2168e696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_Minosegmegorzes_ido_libamaj_Lidl","timestamp":"2021. március. 10. 15:19","title":"Kézműves libamájat hívott vissza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az irodalomtörténész szerint nem kritikai gondolkodású, hanem mérlegelni képes személyiségeket kell nevelni.","shortLead":"Az irodalomtörténész szerint nem kritikai gondolkodású, hanem mérlegelni képes személyiségeket kell nevelni.","id":"20210310_Takaro_Mihaly_Nem_maradna_a_vilagirodalombol_szinte_semmi_ha_Toth_Krisztina_logikajat_kovetnenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a8f595-a139-4da0-8a57-e8e97c313cbf","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Takaro_Mihaly_Nem_maradna_a_vilagirodalombol_szinte_semmi_ha_Toth_Krisztina_logikajat_kovetnenk","timestamp":"2021. március. 10. 11:39","title":"Takaró Mihály: Nem maradna a világirodalomból szinte semmi, ha Tóth Krisztina logikáját követnénk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","shortLead":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","id":"20210310_4ig_spacenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4378613d-54ca-437c-8de2-e44edc953216","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_4ig_spacenet","timestamp":"2021. március. 10. 15:46","title":"Megvásárolja a 4iG a SpaceNetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata a demokráciáról, az infantilizált társadalomról éppúgy, mint a fiatalkori deviancia okairól vagy a szervezett gyerekközösségek hiányáról.\r

","shortLead":"2011. március 10-én, 76 éves korában halt meg Ranschburg Jenő pszichológus. Nagyon megfontolandó ma is számos gondolata...","id":"20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=601ecc05-4bdc-4505-969c-9a60f821085e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3eb8a3-9fbd-4fdb-bf59-63ae6bbf75fb","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Abban_a_pillanatban_ahogy_a_demokracia_nem_demokrata_tagsaggal_bir_halalra_van_itelve__tiz_eve_ment_el_Ranschburg_Jeno","timestamp":"2021. március. 10. 18:10","title":"„Abban a pillanatban, ahogy a demokrácia nem demokrata tagsággal bír, halálra van ítélve” – tíz éve halt meg Ranschburg Jenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel.","shortLead":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi...","id":"201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e7e12-d5b0-4d8b-a4dc-742ef215b69f","keywords":null,"link":"/360/201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"„A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját” – elhunyt Gonda János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]