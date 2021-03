Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","shortLead":"A férfi ellen szeméremsértés, személyes adattal való visszaélés és garázdaság miatt is büntetőeljárás indult.","id":"20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b24f2e1-eafb-47d1-a4b3-eee7722a65a3","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Nyilvanos_vece_titkos_felvetel_Tatabanya","timestamp":"2021. március. 10. 17:19","title":"Nyilvános vécébe lopózva készített titkos felvételeket nőkről egy tatai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","shortLead":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","id":"20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16328b8-a722-45b3-aa2f-4c3c5304285e","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","timestamp":"2021. március. 10. 20:11","title":"Megengedné a polgári polgármester, hogy nyitva tartsanak a virágüzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltások miatti adminisztrációba is beszáll az önkormányzat, mert ha az a háziorvosokra hárul, alig marad idejük oltani. ","shortLead":"Az oltások miatti adminisztrációba is beszáll az önkormányzat, mert ha az a háziorvosokra hárul, alig marad idejük...","id":"20210311_szombathely_oltopont_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4eefdf-0be1-477c-970b-c8e46a2eccec","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szombathely_oltopont_onkormanyzat","timestamp":"2021. március. 11. 15:38","title":"Mozikban és múzeumokban állítanak fel oltópontokat Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","shortLead":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","id":"20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7287b3-ade6-46fd-a5cd-df231d97fe3a","keywords":null,"link":"/sport/20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","timestamp":"2021. március. 10. 16:45","title":"Kézilabda: másfél héttel az olimpiai selejtező előtt lett koronavírusos a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","shortLead":"Az ANY Biztonsági Nyomda 2023. március elsejéig írta alá a szerződést.","id":"20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be68de8-248f-4501-896a-0c79d6594faf","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Megvan_ki_gyartja_le_a_vedettsegi_igazolvanyokat","timestamp":"2021. március. 10. 14:48","title":"Megvan, ki gyártja le a védettségi igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel.","shortLead":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi...","id":"201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e7e12-d5b0-4d8b-a4dc-742ef215b69f","keywords":null,"link":"/360/201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"„A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját” – elhunyt Gonda János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket szamárköhögés és influenza ellen, mert az eredményeik szerint más vírusokkal szemben is kialakítható ugyanígy a védelem.","shortLead":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket...","id":"20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8047e6b-e37b-40f3-b374-5801d12e29c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","timestamp":"2021. március. 11. 15:59","title":"A Pfizer és a Moderna vakcinája a szoptató anyák gyerekeit is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új funkciót is bevezet a TikTok annak érdekében, hogy visszaszorítsa a platformon az online zaklatást.","shortLead":"Két új funkciót is bevezet a TikTok annak érdekében, hogy visszaszorítsa a platformon az online zaklatást.","id":"20210310_tiktok_online_zaklatas_bullying_kommenteles_hozzaszolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7be608-1eaa-48cf-a15b-22d29394fcd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_tiktok_online_zaklatas_bullying_kommenteles_hozzaszolas","timestamp":"2021. március. 10. 19:03","title":"Figyelmeztetést küld a TikTok, ha zaklató hozzászólást ír a felhasználó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]