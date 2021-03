Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","shortLead":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","id":"20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32b4515-1c64-4470-a3b5-0639ac76d2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. március. 11. 07:59","title":"Méregdrágán nyit az új überluxus Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után váltja Lyon Shent. Az új vezető folytatja a vállalat tavaly elindított stratégiáját, amelynek köszönhetőn számos termékszegmensben jelentősen nőttek az okostelefonok terén visszaszorult Huawei eladásai Magyarországon és globálisan egyaránt.","shortLead":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után...","id":"20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cabb84a-2a92-4329-9728-b4ed37a2ed7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","timestamp":"2021. március. 11. 20:03","title":"Új igazgató került a magyar Huawei élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","shortLead":"30 százalékkal többen foglaltak most körmöshöz és fodrászhoz Rómában.","id":"20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d47727-8b32-43c8-b567-91cf4906c293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f8d0c5-3653-4fbb-a6af-4444f7b2130e","keywords":null,"link":"/elet/20210312_szepsegszalon_fodraszat_roma_zarlat","timestamp":"2021. március. 12. 20:54","title":"Az olaszok megrohamozták a fodrászaikat az újabb zárlat előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Katasztrófahelyzet-közeli állapot van, eljöhet az a pillanat, amikor szelektálni kell a betegek között, hogy ki kerüljön lélegeztetőgépre – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban Svéd Tamás intenzív terápiás szakorvos. A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint a magyar egészségügyi rendszerben tartósan 1000 koronavírusos beteg lélegeztetésére van kapacitás, amit mindjárt el fogjuk érni. A végét pedig még nem látják. ","shortLead":"Katasztrófahelyzet-közeli állapot van, eljöhet az a pillanat, amikor szelektálni kell a betegek között, hogy ki...","id":"20210312_sved_tamas_interju_intenziv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf13c51c-ae2b-4739-8815-9c9cdd213201","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_sved_tamas_interju_intenziv_koronavirus","timestamp":"2021. március. 12. 14:30","title":"„Hiába van gépem, oxigénem, személyzet nélkül nincs intenzív ágy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","shortLead":"Kaderják Péter feladata lesz megalkotni a magyar akkumulátoripari fejlesztési stratégiát.","id":"20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96e48777-7635-49ee-b753-d4f0ef8150ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07470595-f4da-49cb-89f9-af3a137b9700","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_kaderjak_peter_akkumulatoripari_biztos","timestamp":"2021. március. 12. 20:10","title":"Akkumulátoripari biztos lett a volt energetikai államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhét országba jutott el az a vakcinatétel, amelynek a biztonságossága ügyében kérdések merültek fel. Az OGYÉI szerint Magyarországra nem érkezett abból a szállítmányból. Olaszország viszont egy másik tételt vizsgál.","shortLead":"Tizenhét országba jutott el az a vakcinatétel, amelynek a biztonságossága ügyében kérdések merültek fel. Az OGYÉI...","id":"20210311_Norvegia_Dania_Izland_AstraZeneca_vakcina_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed22df1d-0d25-4954-b36a-5c3a47579e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730653cb-2032-4ab7-97e7-61054528d595","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Norvegia_Dania_Izland_AstraZeneca_vakcina_oltas","timestamp":"2021. március. 11. 18:26","title":"17 európai országba jutott el a most vizsgált AstraZeneca-szállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4682137-104d-424d-ba91-281bb044f03d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a kézilabda-Eb.","shortLead":"Tovább drágul a kézilabda-Eb.","id":"20210311_sportcsarnok_kezilabda_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4682137-104d-424d-ba91-281bb044f03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e800db1-3e84-4fb5-b06a-da9a5922c55c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_sportcsarnok_kezilabda_eb","timestamp":"2021. március. 11. 07:13","title":"Közel 12 milliárd forintot vesznek ki a Gazdaságvédelmi Alapból három sportcsarnok építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Senki ne áltassa magát: a gondosan kiválogatott és reciklált műanyaghulladék egy részét feldolgozás helyett újra kidobják, vagyis súlyosan szennyezi a környezetet. ","shortLead":"Senki ne áltassa magát: a gondosan kiválogatott és reciklált műanyaghulladék egy részét feldolgozás helyett újra...","id":"202110_megsem_reciklalt_muanyag_plasztikbomba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31998ae3-4ffe-43dc-8f13-07283b646f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d0402b-4579-4430-a1da-563340558026","keywords":null,"link":"/360/202110_megsem_reciklalt_muanyag_plasztikbomba","timestamp":"2021. március. 12. 16:00","title":"Hiába gyűjtjük külön a műanyagot, ha végül „megy a levesbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]