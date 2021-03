Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","shortLead":"A két változatban készülő iX erősebb kivitele 500 lóerős teljesítménnyel rendelkezik.","id":"20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aec84fb-0002-4f33-b740-d59b7dde38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bb2dd6-4150-4ed8-baf6-b49aa106d7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_600_kilometeres_hatotavu_a_bmw_uj_elektromos_divatterepjaroja","timestamp":"2021. március. 17. 07:59","title":"600 kilométeres hatótávú a BMW új elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tornádószerű jelenség kimondottan tiszta időben jön létre.","shortLead":"A tornádószerű jelenség kimondottan tiszta időben jön létre.","id":"20210317_perseverance_mars_porordog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1baabec5-fdbc-4cd6-b76f-c66e5552c9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f388d63e-9627-48ad-bebc-7eb393158a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_perseverance_mars_porordog","timestamp":"2021. március. 17. 11:33","title":"Lefotózta a marsi porördögöt a Perseverance","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","shortLead":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","id":"20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45d6e2-be9a-4729-b54b-2784666b6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 14:45","title":"Évtizedes rekordot döntöttek az életbiztosítások a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben senki nem sérült meg, de a rendőrök az autópálya érintett szakaszát lezárták a műszaki mentés idejére.","shortLead":"A balesetben senki nem sérült meg, de a rendőrök az autópálya érintett szakaszát lezárták a műszaki mentés idejére.","id":"20210316_m7_es_kamion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b700df7-6081-410a-99e0-6dd5d0920dd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_m7_es_kamion","timestamp":"2021. március. 16. 21:28","title":"Felborult egy autókat szállító kamion az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eda75f5-301a-4efc-b370-17dda72580f9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210317_Marabu_Feknyuz_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eda75f5-301a-4efc-b370-17dda72580f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7838842e-fecf-4b9a-8cf1-f934230a2406","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Marabu_Feknyuz_SZFE","timestamp":"2021. március. 17. 15:36","title":"Marabu Féknyúz: SZFE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több...","id":"20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813249d4-439d-478a-9170-89939ad3e97b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. március. 16. 13:03","title":"Júliusban jöhet az első Honor-mobil, ami mentesül az amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"20-25 perc késés várható a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon.","shortLead":"20-25 perc késés várható a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon.","id":"20210317_Vonat_gazolas_Pilis_Monor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c13486-e5d9-4cad-b8db-84a269d62c41","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Vonat_gazolas_Pilis_Monor","timestamp":"2021. március. 17. 07:24","title":"Halálra gázolt egy embert a vonat Pilis és Monor között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötmilliárd dolláros csoportos keresettel néz szembe a Google, miután a bíróság nem fogadta el az ellenérveit. A vád: inkognitó módban is követik a felhasználókat.","shortLead":"Ötmilliárd dolláros csoportos keresettel néz szembe a Google, miután a bíróság nem fogadta el az ellenérveit. A vád...","id":"20210317_csoportos_per_google_ellen_inkognito_mod_adatgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e820d6-0361-4bb4-8623-0e497c58ca21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e85f66b-5f98-4b9c-9264-45b70015aff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_csoportos_per_google_ellen_inkognito_mod_adatgyujtes","timestamp":"2021. március. 17. 08:03","title":"A vád: inkognitó módban is leskelődik a Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]