[{"available":true,"c_guid":"7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","shortLead":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","id":"20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7753d51-a6e2-4660-b9ba-19879fb4116e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","timestamp":"2021. március. 20. 06:55","title":"Donorok szerveit szállítják egy lefoglalt Nissan GT-R-rel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy vélik, hiába a tesztelés és a vakcina, a vírusvariánsok miatt legkorábban jövőre lehet majd külföldre utazni.","shortLead":"Úgy vélik, hiába a tesztelés és a vakcina, a vírusvariánsok miatt legkorábban jövőre lehet majd külföldre utazni.","id":"20210321_Meg_a_beoltottaknak_sem_engedelyeznenek_nyari_vakaciot_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7fdb-41ae-4850-b848-d36e6427cf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd18fa58-509d-424e-bc3c-e2e543f75009","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Meg_a_beoltottaknak_sem_engedelyeznenek_nyari_vakaciot_a_britek","timestamp":"2021. március. 21. 13:55","title":"Még a beoltottaknak sem engedélyeznének nyári vakációt a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Imran Hán két nappal korábban kapta meg a vírus elleni oltás első adagját.","shortLead":"Imran Hán két nappal korábban kapta meg a vírus elleni oltás első adagját.","id":"20210320_Koronavirusos_a_pakisztani_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef713971-0de2-4c23-9608-4830d0e0f268","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Koronavirusos_a_pakisztani_kormanyfo","timestamp":"2021. március. 20. 15:30","title":"Koronavírusos a pakisztáni kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","shortLead":"A Pulmonológiai Intézet főorvosa beszélt erről a köztévében.","id":"20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e82f53b-ee8d-401e-bff8-f3ea4c18e6d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bfd490-48bc-4e2e-b61d-3eb215317b03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_Asztmasoknak_es_az_allergiasoknak_is_javasoljak_az_oltast","timestamp":"2021. március. 20. 13:33","title":"Asztmásoknak és az allergiásoknak is javasolják az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Akkor is el kell látni a koronavírusos betegeket, ha már nincs több ágy és lélegeztetőgép, márpedig egyre több helyen fogy el a kapacitás – ezt állítja több, egymástól független vidéki és fővárosi kórházban dolgozó forrásunk is. A miniszterelnök szerint van elég ágy, de azt még a vele beszélő kórházigazgatók is szóvá tették, hogy a személyi állományt illetően már komoly problémák vannak.","shortLead":"Akkor is el kell látni a koronavírusos betegeket, ha már nincs több ágy és lélegeztetőgép, márpedig egyre több helyen...","id":"20210319_Muszak_vegen_kimegyunk_az_oltozobe_10_percet_bogni_aztan_hazamegyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82209738-f2ac-44ea-a7be-9c50a4195c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Muszak_vegen_kimegyunk_az_oltozobe_10_percet_bogni_aztan_hazamegyunk","timestamp":"2021. március. 19. 17:30","title":"\"Lehet, hogy tetőzünk, most még óriási a nyomás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem akarják megvenni az óriási borsodi birtokot. A kormány rengeteg uniós támogatást adna Budapestnek, viszont visszavonatta a HÉV-ek felújítására kiírt közbeszerzést. Egész gazdasági szektorok küzdenek a túlélésért, közben a kormány magyarságkutatásra csoportosít pénzeket. Az EU bírósága zöld utat adott a reklámadónak. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Dubajban járt a „NER-magángép”, egyre népszerűbbek Magyarországon is a vízparti ingatlanok, Rogánék viszont már nem...","id":"20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbf83b0c-9fcb-44c1-8a90-1469c85b6490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4183404-95bd-4306-9526-50c966d626da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210321_Es_akkor_dubaj_mszros","timestamp":"2021. március. 21. 07:00","title":"És akkor a Burdzs Kalifa és egy Mészáros-forma férfi együtt emlékezett a szabadságharcra Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul.","shortLead":"Az 52 éves férfi hirtelen lett rosszul.","id":"20210321_Merkozes_kozben_halt_meg_egy_turistvandi_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc503642-06e4-47f8-a8ee-cd56b373de7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_Merkozes_kozben_halt_meg_egy_turistvandi_focista","timestamp":"2021. március. 21. 10:55","title":"Mérkőzés közben halt meg egy túristvándi focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b285335b-3cae-4a6e-8426-d54fa9e497c3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Leginkább a notebookokat, fülhallgatókat és a webkamerákat vették.","shortLead":"Leginkább a notebookokat, fülhallgatókat és a webkamerákat vették.","id":"20210319_MediaMarkt_webaruhaz_forgalom_boltzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b285335b-3cae-4a6e-8426-d54fa9e497c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc32ac5-0344-4ea3-acc9-14ce6bcc4973","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_MediaMarkt_webaruhaz_forgalom_boltzar","timestamp":"2021. március. 19. 16:25","title":"A boltzár megháromszorozta a MediaMarkt webáruházának forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]