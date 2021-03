Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének ötletéből faragott törvényjavaslatot, amely a területi kamaráktól a Parragh László vezette országos központhoz irányítaná az önkéntes kamarai hozzájárulás teljes összegét. A területi kamarák durva központosítást látnak a pénzek átcsatornázásában, és egyelőre a részleteket sem ismerik. Annyi már most is látható, hogy a változtatás legnagyobb vesztese a központi régió lesz, ami újabb csörtéhez vezetett múlt héten a budapesti és az országos kamara vezetője között. ","shortLead":"Még a kormánypárti irányítású megyék gazdasági kamaráinak vezetői is próbálnák megfúrni azt a Magyar Kereskedelmi és...","id":"20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ce50304-0bc8-4561-a2db-831fd640cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf982a0-3173-4dd1-9a99-d1a16c7d5555","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210322_MKIK_BKIK_osszecsapas_a_kamarai_hozzajarulas_atcsoportositasa_miatt","timestamp":"2021. március. 22. 12:26","title":"\"Ez a szokásos módszere Parragh elnök úrnak\" – Áll a bál a kamarai hozzájárulás einstandolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett megnyitások ugyanis sokszor fulladnak idő előtti megegyezéses kézfogásokba, és egyre kevesebb a játékot izgalmassá varázsló eredeti ötlet. Mesterséges intelligencia bevonásával keresik a kiutat.","shortLead":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett...","id":"202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75581d61-3740-4374-939e-445eb7c945b6","keywords":null,"link":"/360/202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","timestamp":"2021. március. 21. 08:15","title":"Új szabályok a sakkban: saját bábjainkat is leüthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos kórház-főigazgatónak is elküldte a javaslatait.

","shortLead":"A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara az emberi erőforrások miniszterének, a belügyminiszternek és az országos...","id":"20210322_Letszamhiany_beremeles_egeszsegugyi_szakdolgozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec901e6-cc0c-46ff-b093-cf9be092e40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863b9fa0-7661-441a-9361-e23e91a92dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Letszamhiany_beremeles_egeszsegugyi_szakdolgozo","timestamp":"2021. március. 22. 07:39","title":"Kritikus a létszámhiány, bruttó 280 ezres kezdőfizetést szeretnének az egészségügyi szakdolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","shortLead":"Ha sikerül lefejleszteni, sokkal egyszerűbbé válhat az akár évente megismételt védőoltás.","id":"20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2994b28b-3a9a-413b-8973-2d04fe772b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_koronavirus_tabletta_oramed_vakcina","timestamp":"2021. március. 21. 21:47","title":"Hamarosan tesztelni kezdik a tablettává alakított koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8dd2f5-e216-46b6-b442-ebaf39357e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha az Egyesült Államokban napi átlag ezren halnak meg a koronavírus-járvány következtében és napi 54 ezer új esetet regisztrálnak, a tavaszi szünetben bulizó fiatalok lepték el Miami Beach szórakozóhelyeit. ","shortLead":"Noha az Egyesült Államokban napi átlag ezren halnak meg a koronavírus-járvány következtében és napi 54 ezer új esetet...","id":"20210321_Elarasztottak_a_bulizok_Miami_beach_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b8dd2f5-e216-46b6-b442-ebaf39357e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a1b85c-2abf-456c-843d-8dc596b333ff","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Elarasztottak_a_bulizok_Miami_beach_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. március. 21. 11:52","title":"Elárasztották a bulizók Miami szórakozóhelyeit, kijárási tilalmat és vészhelyzetet rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások ellen.","shortLead":"Németországban, Svájcban, Hollandiában, Svédországban és Ausztriában is tüntettek a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050bab1-1316-4a48-b062-c29073f25d2a","keywords":null,"link":"/vilag/20210320_Tiltakoztak_a_korlatozasok_ellen_Europa_szerte","timestamp":"2021. március. 20. 18:32","title":"Tiltakoztak a korlátozások ellen Európa szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 50 halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e8c3f-600d-4ccc-bdea-1195e4fd6555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e926b2fe-efc7-448f-a00b-b2b4cd6faca2","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_Ejszakai_kijarasi_tilalom_Nemetorszag","timestamp":"2021. március. 22. 10:51","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezethetnek be Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bb0fbc-d020-44b1-b1b0-9ecaa0f81ef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki eredeti állapotú ralilegendát keres, most van eladó.","shortLead":"Ha valaki eredeti állapotú ralilegendát keres, most van eladó.","id":"20210322_Bezar_az_angliai_Mitsubishi_a_feltve_orzott_rikasagokat_is_eladjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bb0fbc-d020-44b1-b1b0-9ecaa0f81ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e68b31f-7e7c-4f32-8a85-08f453e23821","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Bezar_az_angliai_Mitsubishi_a_feltve_orzott_rikasagokat_is_eladjak","timestamp":"2021. március. 22. 10:34","title":"Bezár az angliai Mitsubishi, a féltve őrzött ritkaságokat kiárusítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]