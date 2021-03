Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több magyar felhasználó szerint a Viber egy új frissítés óta nem úgy működik, ahogy kellene.","shortLead":"Több magyar felhasználó szerint a Viber egy új frissítés óta nem úgy működik, ahogy kellene.","id":"20210323_viber_hiba_frissites_ertesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dfc8e0-7e04-4ced-8f9a-240d247fd633","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_viber_hiba_frissites_ertesites","timestamp":"2021. március. 23. 13:03","title":"“Nem csöng, nem jön értesítés” – sok magyar panaszkodik a Viber újabb frissítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos légvédelmi rendszerét. A kamat rendben van, az árfolyamkockázat viszont fennáll. Az összeg önmagában hatalmas, pedig a teljes haderő-modernizációs keretnek csak kis része, és messze elmarad a páncélosbeszerzések költségétől.","shortLead":"A kormány szeret titkolózni, utólag árulták el, hogy az ország részben hitelből fedezi új, 500 milliárd forintos...","id":"20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12621c68-4518-4dce-8b05-50ede269c50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560aec5d-3055-46d5-a5e3-b99b967fa4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_legvedelem_honvedseg_nasams","timestamp":"2021. március. 23. 06:30","title":"A Gripen-beszerzés szelleme kísért a kormány legújabb fegyvervásárlásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi jogok megsértésére Kínában.","shortLead":"Az ausztrál és az új-zélandi kormány is kiállt az EU és az USA mellett, azt állítva, hogy bizonyítékok vannak az emberi...","id":"20210323_kina_emberi_jogok_ausztral_ujzeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016acf5-2760-4720-8bc4-4f42b5d6ca07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27101bed-1f0e-4e36-a50a-943dec19a4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_kina_emberi_jogok_ausztral_ujzeland","timestamp":"2021. március. 23. 05:52","title":"Két külügyminiszter szerint is bizonyítékok vannak arra, hogy Kínában megsértik az emberi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb kezelését is segítené.","shortLead":"A már létező gyorsabb alkalmazásletöltést tuningolná fel a Google, és ezzel a mobileszköz erőforrásainak hatékonyabb...","id":"20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef5fb892-1251-411f-9b17-0dac8db6b3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d99912-6d5c-4cda-9bb2-a63ef67edd61","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_google_play_android_alkalmazas_telepites_optimalizalas","timestamp":"2021. március. 23. 08:03","title":"Jó hír az androidosoknak: gyorsabban jönnek-mennek majd az alkalmazások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek állapotát hosszú távon vizsgáló felmérések rendre arra az eredményre jutnak, hogy aggasztó szövődményei lehetnek a fertőzésnek. ","shortLead":"Fáradtság, légszomj, szorongás, alvászavar, depresszió, szív- és érrendszeri problémák. A Covid–19-en átesett emberek...","id":"20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af7508ab-7fce-4bd1-a6bc-f14942ee2974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6892ab9f-ab35-458c-ac51-d6b70d70c74a","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Harombol_egy_fertozott_honapokkal_kesobb_is_a_Covid_szovodmenyeivel_kuszkodik","timestamp":"2021. március. 23. 11:53","title":"Háromból egy fertőzőtt hónapokkal később is a Covid szövődményeivel küszködik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f094cd-a91f-4649-b7b9-d327022b22dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel a középkategóriás mobilok mezőnyét igyekszik erősíteni a gyártó.","shortLead":"A Poco hétfőn rántotta le a leplet a két új mobiljáról: ez lett a Poco X3 Pro és a Poco F3, amelyekkel...","id":"20210322_xiaomi_poco_x3_pro_poco_f3_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f094cd-a91f-4649-b7b9-d327022b22dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a724d77-dcc6-40c5-b411-118fed2de663","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_xiaomi_poco_x3_pro_poco_f3_telefon","timestamp":"2021. március. 22. 16:03","title":"Két új mobillal állt elő a Xiamiből kivált márka, a Poco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A koronavírus miatt egyre népszerűbbek a közösségi médiában a tudományos tényekről érthetően beszélő orvosok, tudósok. Ugyanakkor az áltudományos, vírustagadó és oltásellenes támadások is felerősödtek ellenük.","shortLead":"A koronavírus miatt egyre népszerűbbek a közösségi médiában a tudományos tényekről érthetően beszélő orvosok, tudósok...","id":"202111__orvos_influencerek__jarvany__kozossegi_media__eletmento_posztolok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7e3347-3625-45bf-b07d-696a5bb2df1a","keywords":null,"link":"/360/202111__orvos_influencerek__jarvany__kozossegi_media__eletmento_posztolok","timestamp":"2021. március. 23. 07:00","title":"\"Kutatóként elég nehéz megérteni, miért írja valaki azt, hogy megszurkálná a családunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","shortLead":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","id":"20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f171cb-08a6-4cfa-a1a6-43d86675d078","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","timestamp":"2021. március. 22. 16:57","title":"Nagy István: Akkora nyereséget visznek ki az országból a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiban hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]