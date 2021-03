Mindössze öt hét alatt készítette el a budapesti Umbrella produkciós műhely animációs csapata a brit metalcore együttes, az Architects új videoklipjét. A videó a For Those That Wish To Exist című album egyik dalához, a Meteorhoz készült, és mostanra már több mint félmillióan nézték meg.

A 2004-ben alakult, brightoni székhelyű Architects világszerte a metalcore műfaj egyik legnépszerűbb képviselője. Legfrissebb lemezük, a For Those That Wish To Exist február végén jelent meg, és azonnal a brit toplista, az Official Albums Chart első helyére került.

A lemez Meteor című dalához készült négyperces, animációs videoklip magyar produkció: az Umbrella csapata mindössze öt hét alatt készítette el a videó képi anyagát a fiatal brit rendező, Jeb Hardwick – az Architects állandó alkotótársa – vezetésével – áll a stúdió közleményében.

Az Umbrella több nemzetközi sztárral is dolgozott már az elmúlt években (Martin Garrix, Chet Faker, Nils Frahm). Jeb Hardwick – aki az Architects klipjei mellett olyan előadóknak rendezett, mint Mariah Carey, a Sleeping With Sirens, a Falling in Reverse és a Lamb of God – eredetileg élőszereplős videót tervezett forgatni a Meteorhoz, de a koronavírus okozta járvány miatt ez lehetetlenné vált. Ekkor döntött az animációs forma mellett. Korábban látta Simon Balázs Re című klipjét, amelyet Nils Frahmnak készített: emiatt kereste meg az Umbrella csapatát.

Egy ilyen videó elkészítéséhez feszített tempóban is legalább két hónapra van szükség, de Hardwicknak mindössze négy hete volt az egész munkára, ezért az Umbrellánál először nemet mondtak a felkérésre. A rendező azonban mindenképpen velük szeretett volna dolgozni, ezért a négy hétből öt lett, és a producer, Barbalics Máté és az art director, Bátory Péter a lehetetlennek tűnő határidő ellenére úgy döntöttek, belevágnak. Az ezt követő hetekben a körülbelül húszfős, animációs szakemberekből álló csapattal éjjel-nappal ezen a filmen dolgoztak.

A rendező így nyilatkozott a videoklipről: „Az együttes dobosával és dalszövegírójával, Dan Searle-lel találtuk ki a történetet, amely szatirikus formában mutatja be a közelgő ökológiai katasztrófát, és azt, ahogy az emberek a saját kényelmük érdekében a homokba dugják a fejüket ahelyett, hogy aktívan sürgetnék a változást. Ebben többé-kevésbé mindannyian bűnösek vagyunk. Az volt a célunk, hogy ez a film egyfajta felhívás legyen, amely felrázza az embereket. Meg akartam vizsgálni az apátia kérdését, és azt, hogy mi válthatja ki belőlünk, hogy végre észrevegyük, mi is zajlik körülöttünk – hogy ráébredjünk a saját felelősségünkre, mielőtt túl késő lenne.”

Dan Searle hozzátette: „Tükörbe akartam nézni, és feltenni a kérdést, hogy mit fogunk tenni ahelyett, hogy a politikusokra mutogatnánk. A változásnak az egyénnel kell kezdődnie. Kialakult egy olyan kultúra, amelyben mindenki valaki mástól várja a cselekvést, pedig saját magunknak kell felelősséget vállalni.”

