[{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel, összeesküvés-elméletekkel.","shortLead":"A Microsoft társalapítóját a Reuters újságírója szembesítette a róla legújabban keringő álhírekkel...","id":"20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51bc540a-50ed-44b7-92cf-8b2aa8cbecb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867e3460-44e3-4372-a6e9-95110e2e9c32","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_bill_gates_alhirek_osszeeskuves_elmelet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 28. 08:03","title":"\"Az emberek tényleg elhiszik ezeket?” – Bill Gates nyilatkozott a koronavírusos összeesküvés-elméletekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f895-ee1a-4c95-9802-d1d67e5b61e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig négyféle vakcinával lehetett oltani Magyarországon, de most már egy ötödik is van: a kínai. Tájékoztatót tartott az operatív törzs.","shortLead":"Eddig négyféle vakcinával lehetett oltani Magyarországon, de most már egy ötödik is van: a kínai. Tájékoztatót tartott...","id":"20210129_ogyei_sinopharm_vakcina_engedely_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f895-ee1a-4c95-9802-d1d67e5b61e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef248a56-5fc2-4450-a97a-73daf8d61d24","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_ogyei_sinopharm_vakcina_engedely_operativ_torzs","timestamp":"2021. január. 29. 12:06","title":"Az OGYÉI kiadta az engedélyt a kínai Sinopharm vakcinájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van megáldva.","shortLead":"A szakembereknek mindössze két példányt sikerült felfedezniük az apró kaméleonfajból, amely jókora párzószervvel van...","id":"20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8974e750-87b6-45a1-b42f-d9ca649205cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e4e1bca-6765-45a8-a7f6-34acb0d0b7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_madagaszkar_nemi_szerv_hullo_kameleon","timestamp":"2021. január. 29. 13:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb hüllőjét, amely érthetetlenül nagy nemi szervvel rendelkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak lekérhetővé, hanem egyúttal egy veszélyes trójai is rákerülhet a számítógépre.","shortLead":"Kiberkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy népszerű Windows-paranccsal nem csak felhasználói információk válnak...","id":"20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40278e0b-d534-45c3-8df3-b92caa98a1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c19c735-a220-47db-8aad-2c4c9c9713e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_windows_parancsok_finger_szamitogepes_virus_minebridge_trojai","timestamp":"2021. január. 29. 08:03","title":"Egy Windows-parancs kiadása utat nyithat egy veszélyes vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df3045d-bb7c-4f25-bb18-08e1d257410e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Keresőgép, de nem párkereső, mégis mindenkinek a Tinder jut róla eszébe, mert hasonlóan működik: jobbra vagy balra kell húzni az eredményeket aszerint, hogy a felhasználónak tetszenek-e vagy sem. ","shortLead":"Keresőgép, de nem párkereső, mégis mindenkinek a Tinder jut róla eszébe, mert hasonlóan működik: jobbra vagy balra kell...","id":"202104_intelligens_kereso_privat_uzemmod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df3045d-bb7c-4f25-bb18-08e1d257410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d23a63-7a45-49fd-96ef-eeb61182e012","keywords":null,"link":"/360/202104_intelligens_kereso_privat_uzemmod","timestamp":"2021. január. 29. 10:00","title":"Privát üzemmód: a német Xayn kereső leváltaná a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","shortLead":"A nyugat-európaiak háromszor annyi műanyagot használnak, mint a globális átlag.","id":"20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f278a42-6834-4f14-9e82-9296bd1cb1e3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210129_muanyag_europa_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. január. 29. 10:57","title":"Belefullad a műanyagba Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törvényhozóknak nem a hatékonysággal vagy a minőséggel, hanem a származási hellyel van problémájuk.","shortLead":"A törvényhozóknak nem a hatékonysággal vagy a minőséggel, hanem a származási hellyel van problémájuk.","id":"20210129_Ukrajna_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad31d7-aaa7-4b14-98b5-99525f7b75fe","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Ukrajna_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 29. 18:28","title":"Ukrajna letiltotta az orosz vakcinát, mert agresszor államból érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]