[{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV közleménye szerint a járművek szerdán délben állnak le egy percre.","shortLead":"A BKV közleménye szerint a járművek szerdán délben állnak le egy percre.","id":"20210323_bkv_kozlekedes_jarvany_elhunyt_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f692f877-2d5e-4861-8d1d-837b9bdb9177","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_bkv_kozlekedes_jarvany_elhunyt_aldozat","timestamp":"2021. március. 23. 14:55","title":"Egy percre Budapesten is leáll a közlekedés, hogy a járvány áldozataira emlékezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit variánsa.","shortLead":"Nemcsak az embereknél, hanem az állatoknál is problémákat okozhat a koronavírus sokkal fertőzőbbnek tartott brit...","id":"20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2875b68b-8cec-4463-afae-a99e609e66d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024abaa9-bf29-4c46-b493-9dc0572042e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_brit_mutacio_varians_haziallatok_szivizomgyulladas_macska_kutya","timestamp":"2021. március. 24. 08:03","title":"Gond lehet, hogy az újabb vírusmutációk a háziállatokra is veszélyesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a94d930e-6855-490d-9e22-670766ccbf91","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A 2006 óta meglévő IPTV szolgáltatása továbbfejlesztéseként felhőalapú televíziós platformot vezetett be a Telekom. A hagyományos tévézést az újhullámos megoldásokkal vegyítő szolgáltatással 4K minőségű szórakozást és a képernyők közötti zökkenőmentesebb váltást ígéri a szolgáltató.","shortLead":"A 2006 óta meglévő IPTV szolgáltatása továbbfejlesztéseként felhőalapú televíziós platformot vezetett be a Telekom...","id":"20210324_telekom_tv_go_szolgaltatas_4k_adas_smartbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a94d930e-6855-490d-9e22-670766ccbf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130494ef-ae13-4487-a3f3-2da780c7983f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_telekom_tv_go_szolgaltatas_4k_adas_smartbox","timestamp":"2021. március. 24. 09:03","title":"Újdonság: itt a Telekom TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden eddiginél nagyobb izgalomba hozta az internetezőket.","shortLead":"1929 óta már több mint 50 ezer relikviát találtak a kínai szanhszingtuji ásatáson, ám egy nemrég talált lelet minden...","id":"20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56bcede5-ac38-44a7-9fd3-276d3a979abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea9ac89-6d1e-4fd3-b0e8-99d8ecf976c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_kina_3000_eves_arany_arcmaszk_mem","timestamp":"2021. március. 23. 18:08","title":"Találtak egy 3000 éves arany arcmaszkot Kínában, rögtön mém lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatkondíciókon nem változtatott a Monetáris Tanács, de ennél érdekesebb, milyen előrejelzéseket tesz a jegybank, és legalább üzenetekkel beavatkozik-e a forint védelmében.","shortLead":"A kamatkondíciókon nem változtatott a Monetáris Tanács, de ennél érdekesebb, milyen előrejelzéseket tesz a jegybank, és...","id":"20210323_Maradt_az_alapkamat__megszolal_Matolcsy_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54153a79-d38d-4a09-b359-4db3490cae56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Maradt_az_alapkamat__megszolal_Matolcsy_Gyorgy","timestamp":"2021. március. 23. 14:03","title":"Maradt az alapkamat – megszólal Matolcsy György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","shortLead":"Pár napon belül másodszor lőttek ki rakétákat.","id":"20210325_raketakiserletet_eszak_korea","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ecea45-1079-43ab-8c4a-7118451e1573","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_raketakiserletet_eszak_korea","timestamp":"2021. március. 25. 05:44","title":"Újabb rakétakísérletet hajtott végre Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli, mostantól minden tekintetben magánszemély, ezért elvárja a magánéletének tiszteletben tartását.","shortLead":"A szexbotrányba belebukott fideszes politikus ellen állítása szerint nem folyik semmilyen eljárás, és úgy véli...","id":"20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb86fc-b1e7-45ed-b356-8b4f394e6e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24fa569-0468-47fa-acb0-c358ff83fe61","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Szajer_A_Covid19_korlatozasok_megszegese_miatt_250_eurot_fizettem","timestamp":"2021. március. 24. 21:41","title":"Szájer: A Covid-19 korlátozások megszegése miatt 250 eurót fizettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a7c066-0f1f-4e59-b659-e58bbb4a9705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"20210324_Kornai_Janos_Magyarorszag_sosem_volt_tartosan_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a7c066-0f1f-4e59-b659-e58bbb4a9705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad06b78-10c4-4df1-ab53-978ed9ddae75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_Kornai_Janos_Magyarorszag_sosem_volt_tartosan_demokracia","timestamp":"2021. március. 24. 17:26","title":"Kornai János: Magyarország sosem volt tartósan demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]