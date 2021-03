Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef89ec18-06cd-49e1-8adc-8a0319a598ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ízérzékelés vagy a szaglás csökkenése esetén érdemes különböző állagú és hőmérsékletű ételekkel kísérletezni az MDOSZ szerint.","shortLead":"Az ízérzékelés vagy a szaglás csökkenése esetén érdemes különböző állagú és hőmérsékletű ételekkel kísérletezni...","id":"20210325_Taplalkozasi_ajanlas_koronavirus_jarvany_MDOSZ","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef89ec18-06cd-49e1-8adc-8a0319a598ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb7f920-80cc-4b02-b1e1-4bdf6ba11322","keywords":null,"link":"/elet/20210325_Taplalkozasi_ajanlas_koronavirus_jarvany_MDOSZ","timestamp":"2021. március. 25. 16:46","title":"Táplálkozási ajánlást adott ki koronavírusból gyógyultaknak a dietetikusok szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.","shortLead":"Az irányító megyei intézménynél 24 órás vezetői ügyeletnek kell működnie a kormányrendelet szerint.","id":"20210323_A_korhazak_iranyitasa_ala_kerulnek_az_onkormanyzati_szakrendelok_a_veszelyhelyzet_idejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8ca5ba-7325-4ba3-a7c0-e8ca45d07257","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_A_korhazak_iranyitasa_ala_kerulnek_az_onkormanyzati_szakrendelok_a_veszelyhelyzet_idejere","timestamp":"2021. március. 23. 20:39","title":"A kórházak irányítása alá kerülnek az önkormányzati szakrendelők a veszélyhelyzet idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a jogosultságot egyszer is elegendő igazolni.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint a jogosultságot egyszer is elegendő igazolni.","id":"20210324_ingyen_internet_digitalis_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b8dc72-5b39-452b-a578-39c69e525dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_ingyen_internet_digitalis_oktatas","timestamp":"2021. március. 24. 11:33","title":"Visszamenőleg is igényelhető a digitális oktatás miatti ingyennet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cdc1b86-edc5-403f-a1d9-9faf7aceb205","c_author":"Szvetelszky Zsuzsanna","category":"hvgkonyvek","description":"Miben áll a történetek hatása, befolyása? 