[{"available":true,"c_guid":"55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. Többek között az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) is újra foglalkozhat egy igen fontos kérdéssel, a klímaváltozással.","shortLead":"Sok a változás, mióta Trump távozott az amerikai kormány éléről. Többek között az Egyesült Államok Környezetvédelmi...","id":"20210324_klimavedelmi_informaciok_epa_weboldala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55288edf-d945-4e73-99b1-1fce24b0241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f71d1f-5636-4e35-a67e-337b2927494a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_klimavedelmi_informaciok_epa_weboldala","timestamp":"2021. március. 24. 21:03","title":"Trump után, szabadon: új szelek fújnak az USA környezetvédelmi hivatalának weboldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé, a közleményük szerint a most megtalált oltóanyagokban nincs semmi gyanús.","shortLead":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé...","id":"20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b5e5fa-b68f-4a4e-b22a-f95091f553b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 24. 17:05","title":"Az AstraZeneca szerint semmi meglepő nincs a most előkerült 29 millió olaszországi vakcinájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A távoktatás elrendeléséig 323-szor kellett intézkedniük az iskolaőröknek.","shortLead":"A távoktatás elrendeléséig 323-szor kellett intézkedniük az iskolaőröknek.","id":"20210326_Negyszer_tamadtak_iskolaorre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b53633-819e-4061-bcc1-fd700787c516","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Negyszer_tamadtak_iskolaorre","timestamp":"2021. március. 26. 05:35","title":"Eddig négy esetben indult büntetőeljárás az iskolaőrök bántalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","shortLead":"A kezdeményező bizottság jogi és procedurális hiányosságok miatt kéri az EB-határozat megsemmisítését.","id":"20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d963da64-e34d-43d9-8b7e-96c0dff501d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a6e8c3-e524-418b-ab5a-6daf19aa7c5b","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Birosag_eljaras_Europai_Bizottsag_Minority_SafePack","timestamp":"2021. március. 24. 21:52","title":"Bírósági eljárást indítottak a Minority SafePack kezdeményezői az Európai Bizottság döntése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendőrség után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézete és a Magyar Telekom is jelezte, az utóbbi időben megnövekedett a kártékony webcímet tartalmazó szöveges üzenetek száma. Az SMS-ek bármely mobilszolgáltató ügyfeleit bajba keverhetik, nem is kicsibe.","shortLead":"A rendőrség után a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat kibervédelmi intézete és a Magyar Telekom is jelezte, az utóbbi...","id":"20210324_csalo_sms_csomagkuldo_megerkezett_a_csomagja_kovesse_nyomon_telekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2382af36-7455-480c-859a-253d54a9ab69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_csalo_sms_csomagkuldo_megerkezett_a_csomagja_kovesse_nyomon_telekom","timestamp":"2021. március. 24. 19:33","title":"A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és Telekom is kiadta a riasztást: ne dőljön be, ha ilyen SMS-t kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Súlyos pénzügyi gondokkal küszködik a Barcelona, melynek előző elnökét korrupcióval vádolják, a csapat pedig kiesett a Bajnokok Ligájából. A szurkolók a klub új vezetőjétől remélik a fellendülést és azt, hogy maradásra bírja Messit.","shortLead":"Súlyos pénzügyi gondokkal küszködik a Barcelona, melynek előző elnökét korrupcióval vádolják, a csapat pedig kiesett...","id":"202111__fc_barcelona__csodkozelben__marade_messi__taktikai_szabalytalansagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e7e9849-dfad-45e0-91ac-71e4ab8c2a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"973527d9-3cf8-45c7-8458-61a45a9a145a","keywords":null,"link":"/360/202111__fc_barcelona__csodkozelben__marade_messi__taktikai_szabalytalansagok","timestamp":"2021. március. 25. 17:30","title":"A kassza üres, Messi leléphet – innen szeretne nyerni a Barcelona új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális Alapból, és erről az emberi erőforrások minisztere egyedül dönt.","shortLead":"Arról is szól a jogszabály, hogy a veszélyhelyzetben bárkinek szinte bármire lehet támogatást adni a Nemzeti Kulturális...","id":"20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a7aadcc-c9ce-43d0-ab72-3fc4e011fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691ffb98-98be-46f1-bf41-c687a962b3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_kormany_kormanyrendelet_penzugyminiszter","timestamp":"2021. március. 25. 08:35","title":"Rendeletet hozott a kormány a pénzügyminiszter mellőzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció képviselője Dömötör Csaba felszólalásába kiabált bele, a házelnök ismét milliós büntetés szabott ki.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció képviselője Dömötör Csaba felszólalásába kiabált bele, a házelnök ismét milliós büntetés...","id":"20210325_Kover_Laszlo_buntetes_Vadai_Agnes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db00934-bc83-4bd7-bd44-5dcab791efe1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Kover_Laszlo_buntetes_Vadai_Agnes","timestamp":"2021. március. 25. 18:09","title":"Kövér László kétmilliós büntetést szabott ki Vadai Ágnesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]