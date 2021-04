Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik a leggyorsabbá az 5G-re váltásnak köszönhetően.","shortLead":"Apple, Samsung, LG, OnePlus vagy Google? Az OpenSignal mobilanalitikai cég azt firtatta, melyik gyártó készüléke válik...","id":"20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5d8a49-01d9-42ea-9f86-da7311d1b0fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_5g_telefon_mennyivel_gyorsabb_apple_samsung_lg_oneplus_google_opensignal_jelentes","timestamp":"2021. április. 01. 08:03","title":"Melyik 5G-s telefon a leggyorsabb, ha letöltésről van szó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","shortLead":"A Blikk szerint a veterán szocialista politikus kiemelt ellátásban részesül.","id":"20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f3cc95c-9ed5-4982-a01f-54f487fea14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4dbd09-7b2e-4429-96f7-3b8b42ada633","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_idosotthon_kovacs_laszlo_mszp","timestamp":"2021. március. 31. 07:41","title":"Idősotthonba került a volt külügyminiszter, Kovács László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. A többi között azt javasolták, hogy a háziorvosok sportlétesítményekben, színházakban vagy iskolákban is olthassanak, és ebben vállaljanak szerepet a fogorvosok is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara hosszú listába szedve küldte el Pintér Sándornak a problámákat. A többi között azt javasolták...","id":"20210331_MOK_ellatas_problemak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1b7c23-cefa-42fe-be40-a389b30abeb5","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_MOK_ellatas_problemak","timestamp":"2021. március. 31. 17:34","title":"MOK: Egyes helyeken a lélegeztetett betegek 95 százaléka meghal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f846f34-4673-48d9-9edc-ca3c32f193cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit közszolgálati csatornára egyre nagyobb nyomás helyeződik a kínai ujgur kisebbség kényszermunkáját bemutató riportjai miatt.","shortLead":"A brit közszolgálati csatornára egyre nagyobb nyomás helyeződik a kínai ujgur kisebbség kényszermunkáját bemutató...","id":"20210331_Tajvanra_Kna_Peking_BBC","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f846f34-4673-48d9-9edc-ca3c32f193cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a197e15-6527-44fe-8f69-a832161ecff6","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_Tajvanra_Kna_Peking_BBC","timestamp":"2021. március. 31. 15:06","title":"Tajvanra helyezi át kínai tudósítóját a BBC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két magas rangú kormányzati tisztviselő a Reuters tudósítójának.","shortLead":"Minden félvezetőket gyártó világcég ilyen jelentős összegre számíthat, ha létrehoz Indiában egy gyárat – mondta el két...","id":"20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5996a57b-6cba-4a89-881e-a7dee7be058b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_India_egymilliard_dollarral_csabitja_a_chipgyartokat","timestamp":"2021. április. 01. 16:55","title":"India egymilliárd dollárral csábítja a chipgyártókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az állami dolgozók béremelése húzta fel a magyar átlagkereseti adatot januárban.","shortLead":"Az állami dolgozók béremelése húzta fel a magyar átlagkereseti adatot januárban.","id":"20210331_atlagkereset_KSH_fizetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e18ce6e-b0d4-4acc-b3c4-c8674ac13110","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_atlagkereset_KSH_fizetesek","timestamp":"2021. március. 31. 09:11","title":"411 ezer forintos átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az összes Szlovéniával határos ország \"vörösben van\".","shortLead":"Az összes Szlovéniával határos ország \"vörösben van\".","id":"20210330_szlovenia_buntetes_hatar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbca9d7c-bb72-4b38-a247-80d10ec3ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59181b47-b117-4810-9004-f0a07d08be04","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_szlovenia_buntetes_hatar","timestamp":"2021. március. 30. 19:37","title":"Szlovénia megbünteti azokat, akik vörös besorolású országba utaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa Tanács éves jelentéséből az is kiderül, hogy jelenleg 283 magyar ügy fut az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt. Magyarország gyakori vendégnek számít ezen a fórumon.","shortLead":"Tíz év alatt 22,5 millió eurót kellett fizetnie a magyar államnak azért, mert megsértette az emberi jogokat. Az Európa...","id":"20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91d3720-2cce-4c58-bca6-46b53e38d1f6","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_Eurotizmilliokat_fizetunk_az_allam_emberi_jogserteseiert","timestamp":"2021. március. 31. 17:26","title":"Eurótízmilliókat fizetünk az állam emberijog-sértései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]