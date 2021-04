Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5880d17a-6c00-40c7-ab7f-3b24096be290","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria népének támogatása volt. Több mint nyolcvan ország, nemzetközi szervezet vett részt az eseményen, a társelnöki feladatokat az Európai Unió és az ENSZ vállalta magára. A felajánlásoknak köszönhetően 5,3 milliárd eurót sikerült mozgósítani. Ebből 1,12 milliárdot az Európai Bizottság, 2,6 milliárdot pedig tagállami kormányok ajánlottak fel.","shortLead":"Ötödik alkalommal rendezték meg – ezúttal virtuálisan – azt a brüsszeli donorkonferenciát, amelynek célja Szíria...","id":"20210331_53_milliard_euros_felajanlas_a_sziriaiak_megsegitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5880d17a-6c00-40c7-ab7f-3b24096be290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa1ab0c-a9e9-4970-9ac0-1a08e81c5b1e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210331_53_milliard_euros_felajanlas_a_sziriaiak_megsegitesere","timestamp":"2021. március. 31. 10:50","title":"5,3 milliárd eurós felajánlást tettek a szíriaiak megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek helyi kormányzata tiltakozott, és megpróbál mentesítést elérni a napfürdőzőknek a tengerparton.","shortLead":"A spanyol kormány rendelete alapján minden közterületen viselni kell a maszkot – még a strandon is. A Baleár-szigetek...","id":"20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46b73ec-e3e3-4b06-992e-d990e68379c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_Tavasz_karanten_idejen_napfurdozes_maszkban_a_tengerparton","timestamp":"2021. március. 31. 14:57","title":"Tavasz karantén idején: napfürdőzés maszkban a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","shortLead":"A rendőrök is elég jókedvűen követték a száguldozót, vélhetően, amíg ki nem fogyott a benzinje. ","id":"20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a5ca9a-144e-4bb6-86f6-014899067eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5533aa4-2bf5-489f-b81e-e3d939800275","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Egy_oran_at_tartott_egy_gokartos_uldozes_Olaszorszagban__video","timestamp":"2021. április. 01. 07:44","title":"Egy órán át tartott egy gokartos üldözés Olaszországban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","shortLead":"Az orosz repülők, köztük stratégiai bombázók, kikapcsolt radar-válaszjeladóval repültek.","id":"20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce438c0d-dd13-424e-b59d-e174f447f87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4922744-c323-46d2-8404-d6c9102b4a67","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_nato_riasztasok_orosz_bombazok_miatt","timestamp":"2021. március. 31. 15:47","title":"10 orosz repülő miatt is riasztották a NATO gépeit hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatan estek neki, de csak egy biztonsági őr ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint azt hitték a férfiról, hogy kábítószert tett egy nő italába.","shortLead":"Hatan estek neki, de csak egy biztonsági őr ellen emeltek vádat. Az ügyészség szerint azt hitték a férfiról...","id":"20210331_siofok_biztonsagi_or_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3e91e2-1ec8-48f5-8dd8-725d027504c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80785093-9f16-4b85-bcd0-8bcf7dc17d52","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_siofok_biztonsagi_or_vademeles","timestamp":"2021. március. 31. 14:55","title":"Ájultra vertek nyáron egy férfit egy siófoki szórakozóhely önbíráskodó biztonsági őrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","shortLead":"A Parma elleni meccs közben hagyta el a száját egy káromkodás.","id":"20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bae135-c831-49bc-94f2-5f3e7ba5cc2f","keywords":null,"link":"/elet/20210330_eltiltas_Buffon_istenkaromlas","timestamp":"2021. március. 30. 19:52","title":"Eltiltották Buffont istenkáromlás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","shortLead":"A károsultak félmillió forintot kapnak, de nem egyhamar.","id":"20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244d09dd-d1dd-4f8c-af09-75dfcdc31431","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_rokkantak_karpotlas_alkotmanybirosag_torvenyjavaslat","timestamp":"2021. április. 01. 11:35","title":"Több mint két év késéssel kárpótolják a rokkantnyugdíjasokat a jogellenesen csökkentett juttatásukért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 1,1 millió orosz és szintén 1,1 millió adag kínai oltóanyag érkezett az országba.","shortLead":"Eddig 1,1 millió orosz és szintén 1,1 millió adag kínai oltóanyag érkezett az országba.","id":"20210331_szputnyik_v_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d20f939-c355-4bb9-807e-05bf29124405","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_szputnyik_v_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 31. 08:21","title":"Újabb 250 ezer orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]