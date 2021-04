Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli felhasználóknak.","shortLead":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli...","id":"20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27e295-3113-41c0-828c-786b7237b484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. április. 06. 08:33","title":"Nyílt levelet írtak az amerikai képviselők a Facebooknak a gyerekeknek szánt Instagram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul adhatták meg a második oltás időpontját, ezért küldtek haza embereket. Az operatív törzs hangsúlyozta, nem függesztették fel az oltásokat az AstraZenecával. ","shortLead":"Rosszul adhatták meg a második oltás időpontját, ezért küldtek haza embereket. Az operatív törzs hangsúlyozta, nem...","id":"20210406_Hazakuldtek_az_AstraZeneca_oltasra_erkezoket_a_Kutvolgyi_szakrendelobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa887b78-f50d-4596-b832-30b419f496c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2aec499-d49b-4cd1-8792-4d0b1ed7c9c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Hazakuldtek_az_AstraZeneca_oltasra_erkezoket_a_Kutvolgyi_szakrendelobol","timestamp":"2021. április. 06. 14:51","title":"Kiderült, miért küldték haza az AstraZeneca oltásra érkezőket a Kútvölgyi szakrendelőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 06. 11:30","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"fff3bb11-abaf-49e2-b48a-b9fc1b123baf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"A 80-as évek végén készült szupersportkocsival eddig kevesebb, mint 20 ezer kilométert tettek meg.","id":"20210405_32_eves_de_alig_hasznalt_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff3bb11-abaf-49e2-b48a-b9fc1b123baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b15b7c-61d3-4b1b-8a64-fb2bd5d7f492","keywords":null,"link":"/cegauto/20210405_32_eves_de_alig_hasznalt_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2021. április. 05. 06:41","title":"32 éves, de alig használt Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","shortLead":"Nem értik, hogy egy világjárvány közepén miért van szükség kapkodó sietségre ebben a kérdésben. ","id":"20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d970bfb-1bce-43b4-a60e-a9f9b9f19043","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_A_kockazat_oriasi__a_felsooktatasi_modellvaltas_visszavonasat_kerik_az_MTA_koztestuleti_tagjai","timestamp":"2021. április. 05. 18:35","title":"\"A kockázat óriási\" - a felsőoktatási modellváltás visszavonását kérik az MTA köztestületi tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló CureVac oltóanyag gyártása is elindul.","shortLead":"A Pfizer-BioNTech vakcinát, illetve a Modernát töltik majd ampullákba. Később a még engedélyezési eljárás alatt álló...","id":"20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8743cd94-f4f9-4f52-ac4d-32e268ec50f8","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Franciaorszagban_is_megkezdik_a_koronavirus_elleni_vakcinak_gyartasat","timestamp":"2021. április. 05. 16:39","title":"Franciaországban is megkezdik a koronavírus elleni vakcinák gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és 2021-re újabb rekordot várnak.","shortLead":"Nehezebb a tanulás mellett munkát találni, így egy év alatt megháromszorozódott az új Diákhitel-szerződések száma, és...","id":"20210406_Diakhitel_valsag_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3107a2b-413a-4a5f-b45c-a69f35e79b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Diakhitel_valsag_hitel","timestamp":"2021. április. 06. 05:16","title":"Minden korábbinál több Diákhitelt vettek fel a válság kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]