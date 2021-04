Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

A koronavírus miatt hosszú ideje nincsenek már koncertek, így új munkát vállalt az Apostol együttes tagja, Meződi József - szúrta ki az AC News hírét a Blikk.

Meződi családi étterme nem fogadhat vendégeket, kiszállítást azonban vállalnak. A frontember azért lett ételfutár, mert úgy érzi, másként belehalna az unalomba.

"Minden nap déltől estig viszem házhoz a megrendelt finomságokat. Muszáj valamit csinálnom, hogy ne haljak bele az unalomba, mert én hozzá vagyok szokva ahhoz, hogy mindig van valami dolgom. Így pedig a rajongókkal is személyesen tudok találkozni. Sokan meg is lepődnek, és először nem értik, mit keresek a házuk előtt, de nagyon örülnek, hogy ha csak így is, de tudunk találkozni" - mondta Meződi a lapnak, és hozzátette: a kiszállításkor is fokozottan figyel a járványvédelmi szabályok betartására. Eddig sikerült megúsznia a vírust, egy héttel ezelőtt, feleségével együtt pedig feleségével megkapták a második oltást is.

