[{"available":true,"c_guid":"f687ff43-4a01-4e97-97e5-652b6e6188e8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A nyolcvanas évek egyik legendás nyomozása során új módszerrel húztak csőbe egy betörőbandát a zsaruk, köztük a mostani belügyminiszter, aki akkor még fiatal rendőr volt. Dezső András magyar szélhámosokról, svindlerekről szóló cikksorozatának következő fejezete. ","shortLead":"A nyolcvanas évek egyik legendás nyomozása során új módszerrel húztak csőbe egy betörőbandát a zsaruk, köztük a mostani...","id":"20210407_magyar_svindlerek_buksi_betorokiraly_pinter_sandor_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f687ff43-4a01-4e97-97e5-652b6e6188e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ef5ad6-53b3-4efe-92b8-7794223ff7f7","keywords":null,"link":"/360/20210407_magyar_svindlerek_buksi_betorokiraly_pinter_sandor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 07. 19:00","title":"Bevált Pintér Sándorék trükkje Buksi, a betörőkirály ellen – Magyar svindlerek, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","shortLead":"A brit történész hozzáteszi, van egy fontos különbség a két ország között: a magyar demokrácia már nem demokrácia.","id":"20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f27607a-db98-4596-80e8-ec98c04cfe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce8519b-c188-48e5-998f-58f83253feac","keywords":null,"link":"/360/20210409_Timothy_Garton_Ash_Lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 09. 07:30","title":"Timothy Garton Ash: Lengyelország magyar recept szerint számolja fel a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d4ed10-a5a7-4070-a136-e3eada21ba4c","c_author":"Duna Terasz Grande","category":"brandcontent","description":"Bár sokszor érezhetjük azt, hogy a lakók idomulnak egy városhoz, valójában, ha lassú, szinte észrevehetetlen tempóban is, de a városok idomulnak a polgárokhoz. Melyek a legmodernebb trendek? Mik a lakók igényei? Hogyan tudja egy lakópark megváltoztatni egy város életét? Megnéztük, milyen elvek és tervezői gyakorlatok mentén épül a Duna Terasz Grande-projekt.","shortLead":"Bár sokszor érezhetjük azt, hogy a lakók idomulnak egy városhoz, valójában, ha lassú, szinte észrevehetetlen tempóban...","id":"20210409_A_varos_epiti_az_embert_vagy_az_ember_a_varost_Duna_Terasz_Grande","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4ed10-a5a7-4070-a136-e3eada21ba4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3471a4ec-b65a-40a9-9aac-2531d5f35f8f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210409_A_varos_epiti_az_embert_vagy_az_ember_a_varost_Duna_Terasz_Grande","timestamp":"2021. április. 09. 11:30","title":"A város építi az embert, vagy az ember a várost?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós szabályok kizárják azt, hogy a tagállami veszélyhelyzeti eljárásban engedélyezett vakcináért a forgalmazó vagy a gyártó viselje a felelősséget, minden következményért az állam tartozik helyt állni. A kiszolgáltatottságot pedig növelhetik a konkrét szerződések.","shortLead":"Az uniós szabályok kizárják azt, hogy a tagállami veszélyhelyzeti eljárásban engedélyezett vakcináért a forgalmazó vagy...","id":"20210407_Felelosseg_a_vakcinaert_kulonbsegek_oltas_es_oltas_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef00a0a-e8b3-452a-94dd-f7c48ace926b","keywords":null,"link":"/eurologus/20210407_Felelosseg_a_vakcinaert_kulonbsegek_oltas_es_oltas_kozott","timestamp":"2021. április. 07. 14:49","title":"Nagy felelősséget vállalt magára a kormány az orosz és a kínai vakcinák engedélyezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","shortLead":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","id":"20210409_Meghalt_Fulop_herceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fd2666-1cd5-4516-acb2-c50fc5e6ce6e","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Meghalt_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 13:05","title":"Meghalt Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak is írtak.","shortLead":"Azokat, akiknek krónikus betegségük van, mindenképpen. Az ügyben már az országos tiszti főorvosnak és Kásler Miklósnak...","id":"20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac8076b6-1436-4700-a236-99c6885b3bf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7566328e-ab90-4e84-b2db-ed30480617cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_gyerekek_koronavirus_oltas_gyerekorvosok","timestamp":"2021. április. 07. 16:11","title":"A gyermekorvosok szerint a serdülőket is oltani kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jens Spahn elégedetlen azzal, ahogy tartományi szinten kezelik a járványt. Törvénnyel emelné szövetségi szintre korlátozások bevezetését, hogy egy 2–3 hetes zárlattal megtörjék a fertőzés terjedését.","shortLead":"Jens Spahn elégedetlen azzal, ahogy tartományi szinten kezelik a járványt. Törvénnyel emelné szövetségi szintre...","id":"20210409_koronavirusjarvany_nemetorszag_jens_spahn_teljes_zarlat_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912546d8-a3f7-4a80-97fc-11f60365f1e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_koronavirusjarvany_nemetorszag_jens_spahn_teljes_zarlat_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 09. 12:50","title":"2–3 hétre lezárná Németországot az egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]