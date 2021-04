Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre virradóra. Már 700 ezer felett jár az összes fertőzött száma.","shortLead":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre...","id":"20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3db55a-7cbc-4560-9f17-bb041f13ef28","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","timestamp":"2021. április. 09. 08:50","title":"Koronavírus: 285-en meghaltak, 11 ezer ember fekszik kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt: a filmben idézett szakértők szerint az alkotás ugyan a műtermében született, de a mester csak „közreműködött” az elkészítésében.","shortLead":"Egy új francia dokumentumfilm szerint nem Leonardo da Vinci festette a Salvator Mundi (Világmegváltó) című festményt...","id":"20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61c1f56a-83df-4f08-800a-80ea2e4bb17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bd3991-924c-47c0-957b-3e34a6a2ae83","keywords":null,"link":"/kultura/20210408_Diplomaciai_feszultseget_okozott_hogy_talan_nem_is_da_Vinci_festette_a_vilag_legdragabb_kepet","timestamp":"2021. április. 08. 13:09","title":"Diplomáciai feszültséget okozott, hogy talán nem is Da Vinci festette a világ legdrágább képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben terjedő véleményt. Ez az elmélet azonban hibádzik, mert az UEFA nem köti az iskolák nyitásához azt, hogy lehet-e egy város házigazda. Ráadásul két-három olyan tényező is van, ami életszerűbb magyarázatot ad Orbán döntésére. ","shortLead":"Orbán Viktor a labdarúgó-Európa-bajnokság miatt kockáztat a nyitással – kapta fel a Jobbik az egyre szélesebb körben...","id":"20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4328a-7f09-4561-aed3-ca6b19eaeef2","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_A_focinal_egyszerubb_magyarazat_is_van_arra_miert_akart_Orban_koran_nyitni","timestamp":"2021. április. 07. 15:25","title":"A focinál egyszerűbb magyarázat is van arra, miért akart Orbán korán nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium közleménye szerint Németországnak és Magyarországnak is rossz tapasztalata van a véleményterrorról.","shortLead":"A külügyminisztérium közleménye szerint Németországnak és Magyarországnak is rossz tapasztalata van a véleményterrorról.","id":"20210408_kulugyi_tarca_nemetorszag_petry_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3a44c9-cf5d-455f-bae5-b4b5afcbfb97","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kulugyi_tarca_nemetorszag_petry_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 12:46","title":"Szijjártóék bekérették a német ügyvivőt Petry Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","shortLead":"Visszatért az ipari termelés a járvány előtti utolsó hónap szintje fölé.","id":"20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b06e1e2a-ff63-4af3-9609-1aac678f618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f541cac-7a6c-45bd-9979-82cbbd4fc689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_ipar_termeles_ksh_statisztika","timestamp":"2021. április. 08. 09:00","title":"Úgy is nagyot nőtt a magyar ipar teljesítménye, hogy a járműiparé visszaesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A regnáló hétszeres világbajnoknak idén alacsonyabb bérrel kell beérnie, de így sem igazán lehet oka panaszra.","shortLead":"A regnáló hétszeres világbajnoknak idén alacsonyabb bérrel kell beérnie, de így sem igazán lehet oka panaszra.","id":"20210409_9_milliard_forint_hamilton_idei_fizetese_mennyit_keres_a_tobbi_pilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c9f39-2350-4a28-beb7-66141ebdc389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_9_milliard_forint_hamilton_idei_fizetese_mennyit_keres_a_tobbi_pilota","timestamp":"2021. április. 09. 07:59","title":"9 milliárd forint Hamilton idei fizetése, a többi pilóta sem keres rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak száma. A kormányzat láthatóan csak a vakcinákra épít, noha az oltásokban sikersztorit író Izrael sem bízott kizárólag azokban.","shortLead":"A kormány arra számít, hogy júniusra magunk mögött hagyhatjuk a járványt, mert akkor már hétmillió lehet a beoltottak...","id":"20210408_Lehete_normalis_eletunk_juniusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee45714-2802-441a-a6dd-be75ca8ba20f","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Lehete_normalis_eletunk_juniusra","timestamp":"2021. április. 08. 16:25","title":"Lehet-e normális életünk júniusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetetett, de egyikből sem lett sikertermék. A zenész most arcmaszkban gondolkodik.","shortLead":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetetett, de egyikből sem lett sikertermék...","id":"20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc313887-2ea6-4b84-8839-e8400b4ee226","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 09. 11:03","title":"Itt a Xupermask: bluetoothos arcmaszk egyenesen a Black Eyed Peas Will.i.amjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]