[{"available":true,"c_guid":"cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A regnáló hétszeres világbajnoknak idén alacsonyabb bérrel kell beérnie, de így sem igazán lehet oka panaszra.","shortLead":"A regnáló hétszeres világbajnoknak idén alacsonyabb bérrel kell beérnie, de így sem igazán lehet oka panaszra.","id":"20210409_9_milliard_forint_hamilton_idei_fizetese_mennyit_keres_a_tobbi_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc0f958f-4ebf-4416-b354-f47063d55425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468c9f39-2350-4a28-beb7-66141ebdc389","keywords":null,"link":"/cegauto/20210409_9_milliard_forint_hamilton_idei_fizetese_mennyit_keres_a_tobbi_pilota","timestamp":"2021. április. 09. 07:59","title":"9 milliárd forint Hamilton idei fizetése, a többi pilóta sem keres rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az EJEB szerint a kötelező védőoltások szükségszerűek egy demokratikus társadalom működéséhez.","shortLead":"Az EJEB szerint a kötelező védőoltások szükségszerűek egy demokratikus társadalom működéséhez.","id":"20210408_Strasbourg_a_cseh_hatosagok_jogosan_birsagoltak_meg_az_oltastagado_szuloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79bb0469-b1b6-4187-adf1-de6160793191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f4f506-3678-48d4-96b5-d242e78cace4","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_Strasbourg_a_cseh_hatosagok_jogosan_birsagoltak_meg_az_oltastagado_szuloket","timestamp":"2021. április. 08. 15:02","title":"Strasbourg: A cseh hatóságok jogosan bírságolták meg az oltástagadó szülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak telítettsége nem emelkedik jelentősen, az egészségügy terhelésében azonban legalább egy hónapig még nem várható látványos csökkenés a járvány terjedését modellező szakember szerint.","shortLead":"A kórházak telítettsége nem emelkedik jelentősen, az egészségügy terhelésében azonban legalább egy hónapig még nem...","id":"20210410_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_jarvanymatematika_modell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d0d33e-df4a-4b5b-8dc4-be1373861ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893c354-78c6-4668-af9d-dc7da0efb1f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_jarvanymatematika_modell","timestamp":"2021. április. 10. 09:46","title":"Iván Kristóf: A járványmatematikai modell azt mutatja, hogy a vírus terjedése tetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","shortLead":"A védőoltásokkal jobban álló régiók előbb oldhatják a korlátozásokat az olasz kormányfő szerint.","id":"20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaacd4a3-d744-4be8-80b3-286b37265d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59aee20c-2c42-4667-a60b-f3e93d7d429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210408_olasz_ujranyitas_idosek_oltasa","timestamp":"2021. április. 08. 22:01","title":"Draghi: Majd akkor nyit újra Olaszország, ha beoltották az időseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et, fedélzetén Jurij Gagarinnal repülő őrnaggyal, aki összesen 108 percet töltött odafenn. Ezzel egyúttal a nagy kérdés is eldőlt, hogy vajon ki küld először embert az űrbe, a szovjetek vagy az amerikaiak. Az USA válasza persze nem maradt el.","shortLead":"1961. április 12-én a Szovjetunióból indították útjára a világ első embert szállító űrhajóját, a Vosztok-1-et...","id":"20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91d3a80b-f4ec-4eeb-8e72-a32dd584cc65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fc0dfd-f5f2-4452-b89e-7a54965a5498","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_urverseny_urhajozas_vilagnapja_aprilis_12_gagarin_vosztok_1_holdra_szallas","timestamp":"2021. április. 08. 20:33","title":"60 éve ezen a napon már nagy volt az izgalom a Szovjetunióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","shortLead":"A világjárvány az Egyesült Államok után Brazíliát sújtja a legjobban.","id":"20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d45c08-dbd9-43c3-a5aa-e2ddf7031ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2521229-a6b0-4a25-a195-1ef39c517ed8","keywords":null,"link":"/vilag/20210409_brazilia_koronavirus_elhunyt","timestamp":"2021. április. 09. 05:48","title":"Új negatív rekord Brazíliában: 24 óra alatt 4249 koronavírusos beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Például olyan tárgyakból, amik csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Megjelent az idei érettségi részleteit szabályozó kormányrendelet.","shortLead":"Például olyan tárgyakból, amik csak szóbeli vizsgarésszel rendelkeznek. Megjelent az idei érettségi részleteit...","id":"20210410_koronavirus_erettsegi_2021_reszletszabalyok_kormanyrendelet_kozoktatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d891ae37-9771-490b-85bc-d58de51304d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2179418d-13e1-4d85-9d4b-f59781bd4a6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_koronavirus_erettsegi_2021_reszletszabalyok_kormanyrendelet_kozoktatas","timestamp":"2021. április. 10. 09:55","title":"Megjelent a rendelet: lesznek azért szóbelik is az idei érettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna a szállítást a két pályázó.","shortLead":"A lap szerint nem várták meg a tárgyalásos szakasz lezárultát, így nem is lehet tudni, mennyiért vállalta volna...","id":"20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=060a64d9-a95f-458b-883f-259542dbd352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fea24f-6a1a-407b-ab05-126aea0f3257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210409_mav_hev_szerelvenyek_kozbeszerzes_transzmasholding","timestamp":"2021. április. 09. 19:10","title":"Telex: Hivatalosan is lefújták a 200 milliárd forintos HÉV-beszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]