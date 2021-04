Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki zárt térben, csak kerthelyiségben, ha rendelkeznek ilyennel - erről döntött a koronavírus-járvány kezelésével megbízott szerbiai válságstáb.","shortLead":"Hétfőtől ismét kinyithatnak a bevásárlóközpontok Szerbiában, a vendéglátóhelyek viszont továbbra sem szolgálhatnak ki...","id":"20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c19ec06e-fcba-4045-9755-bf1881934d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468fc94b-bd0b-4ff0-94fd-8dd5f2437d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Kinyitnak_a_szerb_plazak","timestamp":"2021. április. 10. 18:58","title":"Kinyitnak a szerb plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635bdcc0-b58e-4ecf-84e1-537e42eab5f8","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ott voltunk Auschwitz nyitásakor és zárásakor – mondhatták el magukról a holokauszt első női transzportjának túlélői. A csaknem ezer, Szlovákiából elhurcolt lány és fiatal nő történetéről mégis alig tudunk valamit. Egy nemrég megjelent könyvből a lányok sorsával párhuzamosan a haláltábor gépezetenének a működésébe is betekintést kapunk. Egy olyan folyamatba, amelynek a végén ezek az emberek csak azt tudták mondani: „olyasmivé váltunk, amire nincsenek szavak”.","shortLead":"Ott voltunk Auschwitz nyitásakor és zárásakor – mondhatták el magukról a holokauszt első női transzportjának túlélői...","id":"20210411_Auschwitz_holokauszt_999_fogoly_Heather_Dune_Macadam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635bdcc0-b58e-4ecf-84e1-537e42eab5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070c8989-6441-4a08-9498-e092ff6acca6","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_Auschwitz_holokauszt_999_fogoly_Heather_Dune_Macadam","timestamp":"2021. április. 11. 20:00","title":"Auschwitzban minden túlélő átélt valamit, amiről képtelen beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","shortLead":"Pénzes János és Ondó Dénes tőrzsörmester két perc alatt ért a helyszínre, elismerést és jutalmat kaptak.","id":"20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb84574-418d-48e3-b479-e26592b25b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1600aa-0f06-48c6-80a3-8b3d8131261f","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_kituntetes_jutalom_rendorseg_tuzeset_brfk","timestamp":"2021. április. 10. 12:55","title":"Jutalmat kaptak a rendőrök, akik lángoló kórteremből mentettek ki egy beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve újabb, modernebb, ezáltal gyorsabb urándúsító centrifugákat helyezett üzembe, valamint hogy elkezdte a legújabb fejlesztésű centrifugájának gépészeti próbáját.","shortLead":"Irán bejelentette szombaton, hogy az atomprogramjáról szóló 2015-ös hathatalmi megállapodást szándékosan megsértve...","id":"20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58506e1-919a-4ead-b5f4-172d8bf23ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e83184f-6e17-4a79-9c32-ddbce49ba9eb","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Iran_meg_egy_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_akar_az_atomfegyvert_is_epithessen","timestamp":"2021. április. 10. 16:29","title":"Irán még egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy akár az atomfegyvert is építhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc00c86e-563e-401d-a5b4-2883ab672819","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről egy másik sofőr készített videót.","shortLead":"Az esetről egy másik sofőr készített videót.","id":"20210411_bobcat_munkagep_gyermek_forgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc00c86e-563e-401d-a5b4-2883ab672819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b537686b-55b5-4a82-adc3-da231fb2e049","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_bobcat_munkagep_gyermek_forgalom","timestamp":"2021. április. 11. 08:58","title":"10 év körüli gyermek vezethetett forgalomban egy bobcatet Dabason – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oroszi Beatrix szerint ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel nem lesz negyedik hullám.","shortLead":"Oroszi Beatrix szerint ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel nem lesz negyedik hullám.","id":"20210412_oroszi_beatrix_epidemologus_koronavirus_harmadik_hullam_tanarok_oltas_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0edf0bfe-0893-44a6-b0a4-002076b4b8cb","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oroszi_beatrix_epidemologus_koronavirus_harmadik_hullam_tanarok_oltas_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 12. 08:38","title":"A kormánynak tanácsokat adó epidemiológus szerint a tanároknak maszkban kellene tanítaniuk, amíg nem telik el két hét a második oltásuk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","shortLead":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","id":"20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d337bdb-ca40-414b-bd00-84a240f57d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","timestamp":"2021. április. 11. 18:59","title":"A költészet napján súlyos verset kapott Orbán utcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mission: Impossible folytatására egészen 2022. május 27-ig kell majd várni.","shortLead":"A Mission: Impossible folytatására egészen 2022. május 27-ig kell majd várni.","id":"20210410_Megint_elhalasztottak_az_uj_Mission_Impossible_es_a_Top_Gun_2_premierjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5331f3eb-b938-445c-8694-49613ecd7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4652e7-405e-4144-971b-d2f73731cd7f","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Megint_elhalasztottak_az_uj_Mission_Impossible_es_a_Top_Gun_2_premierjet","timestamp":"2021. április. 10. 16:39","title":"Megint elhalasztották az új Mission: Impossible és a Top Gun 2 premierjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]