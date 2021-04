Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik kollégájuk ellen, így időnként felolvassák egymásnak a nagy vihart kavaró kérdéseket, mert az ilyen botrányokban mindig van valami komikus. De azért a dolog sokkal súlyosabb. Így foglalja össze a helyzetet az osztrák hetilap kommentárja.","shortLead":"A Profil munkatársai nagyjából már túl vannak az első megrázkódtatáson, miután az MTVA durva támadást intézett az egyik...","id":"20210411_Profil_kommentar_MTVA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de17a73e-ba43-445d-a933-4e4b34a015cb","keywords":null,"link":"/360/20210411_Profil_kommentar_MTVA","timestamp":"2021. április. 11. 09:15","title":"Profil: Orbán mindig külső ellenséget keres – ezért támadja a külföldi újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, így szombattól már nem kötelező a szájmaszk szabadtéri viselése, amennyiben betartható a másfél méter távolság, hétfőtől pedig feloldják az éjszakai kijárási tilalmat is - írta a helyi sajtó.","shortLead":"Szlovénia fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, így szombattól már...","id":"20210410_Szlovenia_enyhit_a_lezarasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e57d769-1126-4a6e-8a02-2fd21ce2432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed9bcbe-28c4-4858-b2f2-4cbcfa512054","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_Szlovenia_enyhit_a_lezarasokon","timestamp":"2021. április. 10. 13:30","title":"Szlovénia enyhít a lezárásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","shortLead":"Ittas volt a hajó vezetője, ő is a vízbe esett és utasa is. ","id":"20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ad6473-45e9-4024-a68d-a86c87adaae1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Vizbe_esett_a_hajorol_es_meghalt_egy_ember_a_RackeveiDunan","timestamp":"2021. április. 11. 10:15","title":"Vízbe esett a hajóról és meghalt egy ember a Ráckevei-Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában hatalmas tapsvihar tört ki. ","shortLead":"A színész egyszer csak arra lett figyelmes, hogy a szomszéd szobában hatalmas tapsvihar tört ki. ","id":"20210412_Anthony_Hopkins_BAFTA_gala","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d528418-f333-440d-aac0-02e4d5fb1f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4619556-4273-4667-b220-60d3e387083e","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Anthony_Hopkins_BAFTA_gala","timestamp":"2021. április. 12. 10:08","title":"Anthony Hopkins éppen festegetett, amikor kiderült, hogy nyert a BAFTA-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Üzemzavar volt a natanzi atomipari létesítménynél, Irán terrorcselekményről beszél, bár nem nevezte meg, kikre gondol. Az izraeli közszolgálati rádió azonban úgy értesült, hogy a Moszad követett el kibertámadást.","shortLead":"Üzemzavar volt a natanzi atomipari létesítménynél, Irán terrorcselekményről beszél, bár nem nevezte meg, kikre gondol...","id":"20210411_Iran_szerint_terrorakcio_miatt_halt_le_egy_nap_utan_az_urandusitojuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea9c8c5-797c-457a-9f03-a2cc3b328c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1b0bd7-9530-4875-a961-90d19196a370","keywords":null,"link":"/vilag/20210411_Iran_szerint_terrorakcio_miatt_halt_le_egy_nap_utan_az_urandusitojuk","timestamp":"2021. április. 11. 18:05","title":"A Moszad kibertámadást követhetett el az iráni urándúsító ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen elképzelhetetlen feladatnak látszott. A feladatban a neurális hálózatok segíthetnek, amelyek működését Hannah Fry matematikus mutatja be közérthető módon az Emberek és gépek című könyvében. Részlet.","shortLead":"Az ember magától értetődően felismeri, mi van egy-egy képen, de elmagyarázni egy gépnek, hogyan csináljuk, egyszerűen...","id":"20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7efef58a-99e4-49a8-9bbb-927943e9c420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e2258-be25-428c-9c15-e0f2852edbce","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210411_Hogyan_ismernek_fel_dolgokat_az_algoritmusok","timestamp":"2021. április. 11. 19:15","title":"Hogyan ismernek fel dolgokat az algoritmusok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","shortLead":"Felhasználói jelzések alapján az ország több részén akadozik a Vodafone mobilhálózata.","id":"20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c045f5d-5d04-4e13-b838-c708381ebca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8e7a51-77d3-40a4-869a-051aab174248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_vodafone_nincs_mobilhalozat_hiba_telefonalas","timestamp":"2021. április. 12. 10:53","title":"Valami gond van a Vodafone-nál, sokan nem tudnak telefonálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.","shortLead":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már...","id":"20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706175a-f39b-45ef-8cd4-a87d83db6522","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","timestamp":"2021. április. 10. 12:05","title":"Mától elérhető az online felület az általános iskolai beiratkozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]