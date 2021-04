Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de a hirtelen jött tesztigény hatására kiterjesztették a tevékenységüket.","shortLead":"Az Mfor.hu-nak a cég tulajdonosa beszélt arról, hogy korábban csak üzemorvosi szolgáltatással rendelkeztek, de...","id":"20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178088b6-38aa-4d65-95cc-3c1f65d1fb51","keywords":null,"link":"/kkv/20210411_nyereseg_profit_covid_teszt","timestamp":"2021. április. 11. 11:36","title":"Százmilliós nyereséget termelt koronavírus-teszteléssel egy újlengyeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter Erzsébet A Biblia ételei című kötete.","shortLead":"Lexikonként, népszerű-tudományos ismeretterjesztőként és mindeközben lenyűgöző olvasmányként is forgatható munka Fráter...","id":"202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c13da15-a564-4b5e-8482-0e0b851b4be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab179d0-8687-4c2e-92f5-c1388f16766d","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__unalom_kizarva_frater_erzsebet_abiblia_etelei","timestamp":"2021. április. 10. 16:15","title":"A sáskajárástól a sáskafogyasztásig - A Biblia ételei könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347cfd2b-5d85-4a7e-8419-ce7847e71643","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset vasárnap nem sokkal egy óra után történt. ","shortLead":"A baleset vasárnap nem sokkal egy óra után történt. ","id":"20210411_Kilenc_utassal_arokba_borult_ket_auto_Csorvasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=347cfd2b-5d85-4a7e-8419-ce7847e71643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3056d65-b87d-4261-a0c5-7d2845e120ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_Kilenc_utassal_arokba_borult_ket_auto_Csorvasnal","timestamp":"2021. április. 11. 14:23","title":"Kilenc utassal borult árokba két autó Csorvásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két állomás között kitöltött mindent, földön, vízen és levegőn. Retróvilág, retrókereskedelem.","shortLead":"Rántott húsos szendvics Rákosrendezőn és bécsi szelet a bécsi gyorson. Az Utasellátó szocialista óriásvállalat e két...","id":"20210407_utasellato_tortenete_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a860ed76-fc6c-4905-a006-efcbe878e1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90856e7c-6dbe-4cbb-a37e-57dae6a5d513","keywords":null,"link":"/360/20210407_utasellato_tortenete_mav","timestamp":"2021. április. 12. 11:05","title":"Hullámvasút a nosztalgiavonalon – Az Utasellátó története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse a nagyon komoly hardvert kapott Mate X2 összehajtható telefonját. Ezzel azonban még így is van két komoly probléma.","shortLead":"A Huawei nemcsak a saját hibáiból tanult, hanem a riválisoktól is ellesett néhány ötletet, hogy végül elkészítse...","id":"20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40b51c7e-a423-485a-ad30-673d31044824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b56dd3-9685-40a6-809c-4e69d122eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210410_huawei_mate_x2_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 10. 18:00","title":"Ennyire jó telefont tud csinálni ma a Huawei, csak hát Google nélkül – teszten a Mate X2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","shortLead":"Nem szorította erősen, arrébb is repült a pálca.","id":"20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7236000a-931b-4067-b52c-dc8683b89772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f680c16-ab98-4be7-8f41-8708f68e1657","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_vipera_sofor_lengyelorszag","timestamp":"2021. április. 11. 09:37","title":"Viperával akart emberkedni a lengyel sofőr, de nagyon beégett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az nem derült ki, lefutották-e a teljes szigetkört. ","shortLead":"Az nem derült ki, lefutották-e a teljes szigetkört. ","id":"20210412_Budapesten_van_Oscar_Isaac_es_Ethan_Hawke_ki_is_ugrottak_a_Margitszigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80c3f75-d95c-4901-8bf0-fccf33f07d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f105c-ad5b-416f-9de3-314e3eb558c6","keywords":null,"link":"/elet/20210412_Budapesten_van_Oscar_Isaac_es_Ethan_Hawke_ki_is_ugrottak_a_Margitszigetre","timestamp":"2021. április. 12. 11:44","title":"Budapesten van Oscar Isaac és Ethan Hawke, ki is ugrottak a Margitszigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

\r

","shortLead":"Hétfőtől vendégeket fogadhatnak az állatkertek, a szabadidőparkok, a fürdőhelyek és az autós mozik is.\r

\r

","id":"20210412_Nyitas_koronavirus_Anglia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48d1c61-2246-45e2-b679-ea106cc7ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b506f29-668c-4cfa-966c-74e2cae7139c","keywords":null,"link":"/vilag/20210412_Nyitas_koronavirus_Anglia","timestamp":"2021. április. 12. 07:27","title":"Kinyitnak a vendéglátóhelyek és a boltok Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]