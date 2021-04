Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sejthető a válasz.","shortLead":"Sejthető a válasz.","id":"20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b794d791-1edc-4c93-a5a8-c396ea13d8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89d3b82-b45d-4518-8e4b-12dc46ed52da","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_fekete_gyor_andras_orban_viktor_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 11. 15:04","title":"Reagált a kormány Fekete-Győr felhívására, amiben közös videózásra hívta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","shortLead":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","id":"20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a214a8-46c6-4e6e-8007-75f2aa038d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","timestamp":"2021. április. 11. 20:39","title":"A rendőrség szerint nem mesefigura a bádogrendőr, akinek mindig lába kél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése, sem az egészségüggyel kapcsolatos hazudozás.","shortLead":"Egészen biztosan nem folytatható sem az, ahogy a koronavírus halottait kezeljük, sem a politika és a sajtó működése...","id":"20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e3cac6-d8c0-4cd1-bee4-13e98e42fe5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1461ad6f-1a7c-4f38-b311-c40620df090f","keywords":null,"link":"/360/20210412_Cegledi_Egy_halott_csecsemorol","timestamp":"2021. április. 12. 17:30","title":"Ceglédi: Egy halott csecsemőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak két napja volt eddig a járványnak, amikor több új áldozatról adtak hírt, mint most.","shortLead":"Csak két napja volt eddig a járványnak, amikor több új áldozatról adtak hírt, mint most.","id":"20210412_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c405a372-bcf4-40f5-9137-7268f4a22e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ec7e5f-6b80-40c9-bb2a-4c4cf6a74e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. április. 12. 08:20","title":"291 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad az amerikai haditengerészet egyik hadihajója fölött.","shortLead":"A Pentagon egyik illetékese is megerősítette annak a felvételnek a hitelességét, amelyen egy azonosítatlan eszköz halad...","id":"20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6624b-4a2a-4531-a2a4-273866228056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fb54d5-e3aa-4c43-9704-a4b5bf3c2fdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_ufo_video_haditengereszet_pentagon","timestamp":"2021. április. 12. 10:33","title":"Háromszög alakú ufót vettek videóra egy amerikai hadihajó fölött, hivatalos vizsgálat indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben – legalábbis Angliában – megduplázódtak az eladásai. ","shortLead":"Nemcsak a bakelitnek nevezett hanglemez támad fel, hanem a húsz éve elfeledett magnókazetta is: a tavalyi évben –...","id":"202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645e2668-e51e-4860-921f-2447870ae7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c60001f-68ba-4295-9fd8-150f520bd96f","keywords":null,"link":"/360/202114_feltamado_magnokazettak_kezzel_foghato_zene","timestamp":"2021. április. 12. 14:00","title":"Kézzel fogható zene: újra divatban a kazetta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak lángra.","shortLead":"Bangkokba és Thaiföldre szállították volna azokat az okostelefonokat, amelyek közvetlenül a berakodás előtt kaptak...","id":"20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423abc9e-d6bf-4c58-94d6-4132c54d4880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7125829-3ac7-4d28-ac81-9f58c72177a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_hongkong_mobiltelefon_akkumulator_tuz_repuloter","timestamp":"2021. április. 12. 16:44","title":"Videó: Kigyulladtak a Vivo telefonjai a hongkongi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple podcasttárát vizsgáló elemzők szerint a hallgatók csak kétmillió különféle online rádióműsor közül választhatnak, de ezek kétharmada tíz adást sem él meg.","shortLead":"Az Apple podcasttárát vizsgáló elemzők szerint a hallgatók csak kétmillió különféle online rádióműsor közül...","id":"20210412_amplifi_apple_podcasts_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa2a8c-307a-4cdd-b06b-cfeef14bceb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6614dcde-0682-4a7f-b9e8-35f1b18416ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210412_amplifi_apple_podcasts_statisztika","timestamp":"2021. április. 12. 10:03","title":"Egy epizód után a podcastek negyede megy a levesbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]