Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","shortLead":"Az olasz fővárosban négy meccset rendeznek, köztük a nyitómeccset, amelyen Olaszország játszik Törökországgal.","id":"20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07b727a-99df-4c3b-b05b-0a708a53c70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f096bfe-28cb-4889-be75-b0dae5ec5e5d","keywords":null,"link":"/sport/20210413_Foci_Eb_Roma_Olimpiai_Stadion","timestamp":"2021. április. 13. 19:29","title":"Foci-Eb: Olaszország negyedházat mert bevállalni a római Olimpiai Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","shortLead":"A hideg abroncsokkal előadott manőver után egy embert kellett kórházba szállítani.","id":"20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d76049-ec84-4fa2-8728-3c28fe9cc0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15309daa-f049-4d47-bea9-52449e2985b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210412_Ilyen_egy_totalisan_rosszul_kivitelezett_izomautozas__video","timestamp":"2021. április. 13. 04:24","title":"Ilyen egy totálisan rosszul végződő izomautózás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gy. Németh Erzsébet szerint próbáltak egyeztetni a Magyar Labdarúgó-szövetséggel.","shortLead":"Gy. Németh Erzsébet szerint próbáltak egyeztetni a Magyar Labdarúgó-szövetséggel.","id":"20210412_Budapest_uefa_foci_europa_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227819f-892e-4ab0-9425-d7b99fcba49b","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Budapest_uefa_foci_europa_bajnoksag","timestamp":"2021. április. 12. 16:41","title":"Az UEFA közleményéből értesült Budapest, hogy telt házas Eb-meccsek lehetnek a városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövei Csaba 58 éves volt.","shortLead":"Lövei Csaba 58 éves volt.","id":"20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7489c15c-8f7b-42a5-867d-706d5d250077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8652e89-8406-4abf-9955-0a11a4392701","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_Lovei_Csaba_Nyiregyhaza_elhunyt","timestamp":"2021. április. 12. 13:31","title":"Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Párbeszéd nyíregyházi képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek egyelőre csak weboldala van, ám miután a The Verge írt a fejlesztésről, az is elérhetetlenné vált.","shortLead":"A Facebook kutatás-fejlesztésért felelős részlege, az NPE Team egy új alkalmazással állt elő. Ez a Sparked, aminek...","id":"20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc83a-3051-4ff7-882d-54483f2df1e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_facebook_sparked_randi_videochat_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2021. április. 13. 19:03","title":"Már teszteli a Facebook az újabb társkeresős fejlesztését, videós villámrandikra lehet regisztrálni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki programban.","shortLead":"Egy korábban felvett hitelt váltott ki a BDPST Zrt. Tiborczhoz köthető más vállalkozók is részt vettek a jegybanki...","id":"20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d1dd59-18c0-41c8-bedb-67f1453a58a8","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Tiborcz_Istvan_mnb_hitel","timestamp":"2021. április. 14. 07:23","title":"Tiborcz István cégének is jutott az állami olcsó hitelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja. Müller Cecília szerint bár egyes járványügyi számokban csökkenést lehet látni, azokból egyelőre nem szabad levonni nagy következtetéseket.","shortLead":"A regisztráltaknak már majdnem a kétharmada megkapta az első oltást, a többieknek bármikor csöröghet a telefonja...","id":"20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec344dc-744a-483e-b080-df0610b33179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8be92f8-a54e-4c2f-918e-6fd25966ef80","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_operativ_torzs_oltas_harmadik_hullam","timestamp":"2021. április. 13. 13:11","title":"Operatív törzs: Megjött az első Janssen-szállítmány, most tetőzik a harmadik hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér. Kevesen tudják, hogy népbetegség, aminek előfordulási gyakorisága az életkor előrehaladtával nő. Talán épp azért, mert kényelmetlen és kellemetlen a róla folytatott kommunikáció, sok tévhit övezi a betegséget. ","shortLead":"Számos tabuval övezett betegség van, amiről nem szokás beszélni, pedig nagyon sokakat érint: ezek egyike az aranyér...","id":"proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41433118-8ebd-4721-b7f3-bb2a1c8e1b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f901de-a2c7-4b1a-b20a-002ec008bb1a","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210414_Fajdalmas_tevhitek_ovezik_az_egyik_legkellemetlenebb_nepbetegseget","timestamp":"2021. április. 14. 07:30","title":"Fájdalmas tévhitek övezik az egyik legkellemetlenebb népbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}]