[{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","shortLead":"Ha létrejön a tranzakció, piacvezető lehet a magyar bank az országban.","id":"20210415_Bank_OTP_Szlovenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb9d3f0-dc08-4002-9b4c-c8dac5ed27cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210415_Bank_OTP_Szlovenia","timestamp":"2021. április. 15. 12:46","title":"Bankot vehet az OTP Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84","c_author":"Fliegauf Bence","category":"360","description":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","shortLead":"Tolerálni kell-e az intoleranciát? Nyitható-e ez az etikai ördöglakat? Vélemény.","id":"20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6855f1-e9a5-4398-acbe-f5c84487bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001385f8-659c-42d7-9519-ca4f35c0b510","keywords":null,"link":"/360/20210414_Fliegauf_Bence_Amikor_felveri_a_gaz_a_tarsadalmat","timestamp":"2021. április. 14. 15:00","title":"Fliegauf Bence: Amikor felveri a gaz a társadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd0969c-cf28-4cf8-830b-d0a2665288ff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"És az ígéretek szerint ez még csak a kezdet. ","shortLead":"És az ígéretek szerint ez még csak a kezdet. ","id":"20210414_Szlovakia_Csehorszag_Netrisk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd0969c-cf28-4cf8-830b-d0a2665288ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19c6196-2f07-4297-96a9-4b0536fb7ec1","keywords":null,"link":"/kkv/20210414_Szlovakia_Csehorszag_Netrisk","timestamp":"2021. április. 14. 17:35","title":"Szlovákiában és Csehországban terjeszkedik a Netrisk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca3ff02-bd7c-4540-aacb-8022c37c04b5","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még a szokottnál is élesebb törésvonal szakítja két táborra. A kormányzati kommunikáció csont nélkül betalált a fideszes szavazóknál, de a többség amúgy sem jól tájékozott. A fiatalok jobban nyitáspártiak, de összességében is távolinak tűnik a tavalyi fegyelmezettség. ","shortLead":"A politikai témákban általában is meglehetősen megosztott magyar közvéleményt a járványkezelés megítélése ügyében még...","id":"20210414_Median","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca3ff02-bd7c-4540-aacb-8022c37c04b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd39f3c-6216-4755-944c-09ee8730199c","keywords":null,"link":"/360/20210414_Median","timestamp":"2021. április. 14. 11:00","title":"Medián: Fáradnak és megosztottak a járványkezelés megítélésében a magyarok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De csak a fertőzöttségi mutatókban jobban álló térségekben. Másutt, például a fővárosban marad a szigor.","shortLead":"De csak a fertőzöttségi mutatókban jobban álló térségekben. Másutt, például a fővárosban marad a szigor.","id":"20210413_koronavirus_norvegia_enyhulo_szigor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81de9f1-af8d-4065-8adb-ad72304ab779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66a97-b629-4619-a667-19f1d131d243","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_koronavirus_norvegia_enyhulo_szigor","timestamp":"2021. április. 13. 19:41","title":"Enyhül a norvég járványszigor: már öten is összegyűlhetnek egy lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","shortLead":"Megvan a magyarázat arra, hogy miért a Semmelweis Egyetem rektorától kapta meg a védőoltást.","id":"20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af53cb1-073a-4862-9bb8-d490881b0414","keywords":null,"link":"/elet/20210414_Majka_oltas_Merkely_Bela","timestamp":"2021. április. 14. 08:23","title":"Megkapta Majka is az oltást, maga Merkely Béla oltotta be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"50 millióval több Pfizer-vakcinát kap az EU. Aláírta az ellenzék, hogy nem járatják le egymást. A hvg360 reggeli...","id":"20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503271e0-74b8-487a-ba0b-ed182ceeaabd","keywords":null,"link":"/360/20210415_Radar360_Nehez_lesz_elkerulni_az_ovodai_jarvanygocokat","timestamp":"2021. április. 15. 07:47","title":"Radar360: Nehéz lesz elkerülni az óvodai járványgócokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA tovább vizsgálja a Janssen oltóanyagát .","shortLead":"Az EMA tovább vizsgálja a Janssen oltóanyagát .","id":"20210413_Europai_Gyogyszerugynokseg_bizonyitek_Johnson__Johnson_vakcina_verrogkepzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868a4f64-e3d1-45d4-8f0b-211beccf9904","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_Europai_Gyogyszerugynokseg_bizonyitek_Johnson__Johnson_vakcina_verrogkepzodes","timestamp":"2021. április. 13. 21:51","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nem világos az összefüggés a Johnson & Johnson vakcinája és a vérrögképződéses esetek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]