[{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","shortLead":"Néhol akár 40 milliméter eső is eshet rövid idő alatt.","id":"20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2171892e-b2b0-46bf-95c2-e69326edcaab","keywords":null,"link":"/itthon/20210422_zivatar_felhoszakadas_idojaras_elorejelzes_figyelmeztetes","timestamp":"2021. április. 22. 05:39","title":"Zivatarokra, felhőszakadásra figyelmeztetnek országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","shortLead":"A férfi a nőt és magát is megszúrta egy 20 centis konyhakéssel.","id":"20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165e6c3b-d6ef-4090-b469-260763086036","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Eletfogytiglan_keseles_elettars_Ozd","timestamp":"2021. április. 20. 18:52","title":"Legkorábban 40 év múlva szabadulhat az élettársa gyerekeit halálra késelő ózdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","shortLead":"Az ősszel várható Sun Valley frissítés állítólag a Windowsba épített Store alkalmazásboltot is átalakítja.","id":"20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92daf2e6-4a31-4fb9-b382-7b6dba6dffaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_windows_10_sun_valley_frissites_microsoft_store_alkalmazasbolt","timestamp":"2021. április. 21. 14:03","title":"Teljesen új alkalmazásbolt kerülhet a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb603065-1c36-473a-b17c-c67d6b0587fb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"95 éves lett, néhány napja temette el a férjét, és jövőre megdönti a saját uralkodói rekordját. 