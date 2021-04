Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíróság első fokon 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg Henri Bratternek.","shortLead":"A bíróság első fokon 25 ezer dollár kártérítést ítélt meg Henri Bratternek.","id":"20210422_plagium_balazs_klari_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f438401-24a2-4e23-ae7e-9f5ac2a0745a","keywords":null,"link":"/elet/20210422_plagium_balazs_klari_per","timestamp":"2021. április. 22. 19:11","title":"Plágium miatt perli Balázs Klárit egy francia zeneszerző, az énekesnő elismerte tettét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására, de a médiacégeknél és az egyetemeknél eddig nem merült fel, hogy ebbe a körbe tartozhatnak. Most már igen.","shortLead":"Tavaly júniusban kapott hatáskört Palkovics László a stratégiai cégek külföldi tulajdonszerzésének megakadályozására...","id":"20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4474a8-5ae2-4134-91c7-3ca1417ef9be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210422_Strategiai_jelentoseguek_lehetnek_a_televiziok_es_az_egyetemek_is","timestamp":"2021. április. 22. 09:42","title":"A kormány megtilthatja a külföldi tulajdonszerzést a kiadókban és egyetemeken azzal, hogy stratégiai jelentőségűvé nyilvánította őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akik pedig vásárolták, jellemzően a ház kedvező elhelyezkedése és ára miatt vették meg – egy felmérés szerint.","shortLead":"Akik pedig vásárolták, jellemzően a ház kedvező elhelyezkedése és ára miatt vették meg – egy felmérés szerint.","id":"20210422_A_kockahaz_a_masodik_legkeresettebb_ingatlantipus_ma_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a053109f-0d58-4661-a5d0-195a97a79a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a97d713-528a-4849-83e5-31e7fca32ad4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_A_kockahaz_a_masodik_legkeresettebb_ingatlantipus_ma_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 22. 11:42","title":"A kockaház a második legkeresettebb ingatlantípus ma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","shortLead":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","id":"20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b04f8-7534-4acc-ad58-5678b1e5056b","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","timestamp":"2021. április. 21. 16:21","title":"Zárt ajtók mögött folynak a vizsgálatok a Covid–19 elleni oltások eredményességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","shortLead":"Aszfaltozási munkák miatt csak egy sávon haladhatnak az autók az M5 felé.","id":"20210423_dugo_m0_felujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d8ec7a0-02dc-4fa3-8903-27ed747979dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f513d6d-9b57-4c0e-a6ab-eaff27a09d98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_dugo_m0_felujitas","timestamp":"2021. április. 23. 08:23","title":"Nagy dugóra számíthat, aki péntek délelőtt a M0-son autózna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 264 039.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 264 039.","id":"20210423_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756743bc-2eb9-4a53-bb8d-97d4640d7598","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 23. 10:06","title":"Koronavírus: 207 beteg hunyt el, 3427 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a0adb90-813e-48c4-8591-6e0e89bf573e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe.","shortLead":"A gyengébb alapmodelleket követően a közel 500 lóerős csúcsváltozat is megérkezik a kereskedésekbe.","id":"20210423_kezdodik_a_legdurvabb_elektromos_ford_mustang_mache_gt_arusitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a0adb90-813e-48c4-8591-6e0e89bf573e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6ed33c-fccb-47fc-8104-ff7d659009d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_kezdodik_a_legdurvabb_elektromos_ford_mustang_mache_gt_arusitasa","timestamp":"2021. április. 23. 06:41","title":"Kezdődik a legdurvább elektromos Ford Mustang Mach-E GT árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vállalatok környezeti-társadalmi szerepe régóta vita tárgyát képezi: a CSR-tól a CSV-n át az ESG-ig több fogalom is ezzel kapcsolatban szolgál iránymutatást. Egyre nagyobb a nyomás azonban a vállalatokon, hogy fenntarthatóan működjenek és egyre több társadalmi vállalkozás indul, amelyek bebizonyítják: a társadalmi-környezeti problémák megoldása és a profitszerzés nem zárják ki egymást. ","shortLead":"A vállalatok környezeti-társadalmi szerepe régóta vita tárgyát képezi: a CSR-tól a CSV-n át az ESG-ig több fogalom is...","id":"20210422_Kizarja_a_kapitalizmus_azt_hogy_ne_artsunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69a731f-565e-42cd-bd77-0ca22cdcd54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb5e846-2e18-45ef-b93c-89bcd41483b9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210422_Kizarja_a_kapitalizmus_azt_hogy_ne_artsunk","timestamp":"2021. április. 22. 15:30","title":"Kizárja a kapitalizmus azt, hogy ne ártsunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]