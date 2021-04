Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hat senkinek sem ment. ","shortLead":"A hat senkinek sem ment. ","id":"20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba178662-b956-4d7f-9c8d-654b4492d2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","timestamp":"2021. április. 25. 16:55","title":"Negyedmilliót nyert, aki öt számot eltalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több mint kétszáz milliárd eurós gazdasági helyreállítási program, amelynek részletei vasárnap kerültek nyilvánosságra.","shortLead":"Digitális és zöldpolitikai \"forradalmat\" ígér a Mario Draghi közgazdász miniszterelnök vezetésével összeállított több...","id":"20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a037f40a-e859-42c6-ae7f-ca5f89443409","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Zold_forradalom_a_Draghikormany_helyreallitasi_csomagjaban","timestamp":"2021. április. 25. 21:02","title":"Zöld forradalom a Draghi-kormány helyreállítási csomagjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két napig élt szakadár liga kiagyalói csak ittasak lehettek a cég szerint.","shortLead":"A két napig élt szakadár liga kiagyalói csak ittasak lehettek a cég szerint.","id":"20210424_A_Heineken_hirdetesben_rugott_meg_egy_nagyot_az_elbukott_Szuperligaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85eef012-a0bc-4ca3-a9cd-f8f1fec8dbc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af246ae-07cb-49ba-baf0-7d43868fd178","keywords":null,"link":"/kkv/20210424_A_Heineken_hirdetesben_rugott_meg_egy_nagyot_az_elbukott_Szuperligaba","timestamp":"2021. április. 24. 12:11","title":"A Heineken hirdetésben rúgott még egy nagyot az elbukott Szuperligába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye nélkül használják a meghalt gyerekek csontjait. ","shortLead":"Egy nyílt, online kurzus miatt derült fény arra, hogy a borostyánligás egyetemek a hozzátartozók tudta, és engedélye...","id":"20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3359537-4a1e-4f09-9fbb-93783f739e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d39f40-5c70-490f-82b1-ba89abb12351","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Botrany_az_amerikai_elitegyetemeknel_rendori_bombazasban_meghalt_afroamerikai_gyerekek_csontjait_hasznaltak_antropologia_kurzusokon","timestamp":"2021. április. 24. 19:05","title":"Botrány az amerikai elitegyetemeknél: rendőrségi akcióban meghalt afro-amerikai gyerekek csontjait használták antropológia kurzusokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","shortLead":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","id":"20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43840b3d-35ab-4053-97fc-b3d090eded58","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","timestamp":"2021. április. 26. 07:12","title":"Glenn Close riszálása felejthetetlen volt az idei Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából, a Toldiból készült. Most már megvan a pénz a mozis verzióra is. ","shortLead":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából...","id":"202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b7543f-9d8c-4777-9ba0-b349b7504682","keywords":null,"link":"/360/202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","timestamp":"2021. április. 24. 11:10","title":"Az egymilliárdos Toldi-rajzfilm után készülhet a 245 milliós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]