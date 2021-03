Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy társasház harmadik emeletéről zuhant ki.","shortLead":"A férfi egy társasház harmadik emeletéről zuhant ki.","id":"20210301_Kiesett_Wesselenyi_utca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e760bffb-ef15-4bd6-908d-6713ac202362","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Kiesett_Wesselenyi_utca","timestamp":"2021. március. 01. 17:12","title":"Kiesett a harmadikról és meghalt egy férfi a Wesselényi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. 