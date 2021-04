Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU) szövetségétől a pártok népszerűségi rangsorában Németországban - mutatta ki több felmérés.","shortLead":"Ismét átvették az első helyet a Zöldek a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt Keresztényszociális Unió (CSU...","id":"20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e09eaea-f9fc-4504-913f-8ba5966027f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a47357a-85ce-48b5-840d-0567443441fd","keywords":null,"link":"/vilag/20210425_A_Zoldek_a_legnepszerubbek_a_nemet_partok_kozul","timestamp":"2021. április. 25. 16:05","title":"A Zöldek a legnépszerűbbek a német pártok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718","c_author":"HVG","category":"360","description":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak a rovarok hasonló helyzetben. \r

","shortLead":"Míg az izoláció hatásait már széles körben tanulmányozták más emlősöknél is, arról nem lehetett tudni, hogyan reagálnak...","id":"202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe43faa7-74ba-4aec-a170-1acfaddf6718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e2f2d-7090-49d9-9e29-cdd56ea1f5ec","keywords":null,"link":"/360/202116_hangyanyi_magany_lelombozodva","timestamp":"2021. április. 25. 13:40","title":"28 napra karanténba zártak hangyákat, kiderült, hogy elég nehezen viselik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor így autózik, de a forgalom többi résztvevőjének reakcióival nem. ","shortLead":"A képeket rögzítő autós szerint – aki gépjárművezetést oktat – a sofőr a saját maga tudásával tisztában lehet, amikor...","id":"20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53544614-59c5-45a1-a96a-e09e138ac73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35b8464-f1ef-46dc-873d-3854ceff2062","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_Az_M7est_nezte_versenyszimulacionak_egy_Corvette__video","timestamp":"2021. április. 25. 08:16","title":"Az M7-est nézte versenyszimulációnak egy Chevrolet Corvette – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","shortLead":"Kínából érkezett 600 ezer adag Sinopharm.","id":"20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731565ad-1018-4066-ad6d-26ab9fd7af91","keywords":null,"link":"/itthon/20210424_Megerkezett_Magyarorszagra_az_eddigi_legnagyobb_vakcinaszallitmany","timestamp":"2021. április. 24. 14:50","title":"Megérkezett Magyarországra az eddigi legnagyobb vakcinaszállítmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Galamb, vadász, őrgróf lesz a kommunisták helyén. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b8c6f1d-18fd-4aa3-b7ce-441c44f27a61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b56095-3adc-4d9e-9777-9d85fa5c5dab","keywords":null,"link":"/360/20210424_Trabant_Interflug_Marx_Kohl_1991_aprilis_24","timestamp":"2021. április. 24. 16:30","title":"Leáll a Trabant és az Interflug, vesztésben van Marx és Kohl is – 1991. április 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","shortLead":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","id":"20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7684eb-116d-40cc-8e10-bcdeaadec8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","timestamp":"2021. április. 24. 09:13","title":"Papíron tényleg sokkal zöldebbek lettek az autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","shortLead":"Éjjel fél 12-kor jelentkezünk a percről percre tudósításunkkal a járvány miatt rendkívüli gáláról.","id":"20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df34167-f7d5-4228-9a1f-e6413b9b7540","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_Es_a_gyoztes__hamarosan_atadjak_az_Oscardijakat_kovesse_velunk_eloben","timestamp":"2021. április. 25. 22:09","title":"És a győztes... - hamarosan átadják az Oscar-díjakat, kövesse velünk élőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]