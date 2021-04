Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul: nagyjából 900 elhagyott házat árulnak egy kávé áráért - írja a CNN. A legtöbb a város legrégebbi részein található. Körülbelül a fele romos, és jelképes 1 eurós áron adják el. A többi jobb állapotban van, és olcsón, 4000-5000 eurótól kezdődően értékesítik őket.","shortLead":"Az Etna lejtőin, az elegáns Taormina és a szicíliai keleti part strandjai közelében fekvő város bőséges házakat árul...","id":"20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3214af-e69d-478b-8bab-1ac08ca9cf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23008784-0638-4ccc-9b72-96abaccc8f16","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210425_Egy_euroert_is_lehet_hazat_venni_az_Etna_lejtoin_de_fel_is_kell_ujitani","timestamp":"2021. április. 25. 13:56","title":"Egy euróért is lehet házat venni az Etna lejtőin, de fel is kell újítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","shortLead":"Történészek szerint mintegy másfél millió örményt gyilkoltak meg az Oszmán Birodalom területén. ","id":"20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ff6831-e7db-47da-8d3b-57f6a5ed833e","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Biden_hivatalosan_nepirtasnak_minositette_az_ormenyek_ellen_1915ben_elkovetett_atrocitasokat","timestamp":"2021. április. 24. 19:10","title":"Biden hivatalosan népirtásnak minősítette az örmények ellen 1915-ben elkövetett atrocitásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös beoltottnál járunk majd; átírja a kormány a költségvetést; megjelent, majd azzal a lendülettel össze is omlott az európai foci nagy reformterve. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Kinyithattak a teraszok és egy nagyobb nyitássorozatot is megígért a miniszterelnök, ha négymillió első körös...","id":"20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=667a1494-a3d7-451c-93e2-ec13d699a76c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5c9ad8-5824-459f-bc33-f219ede00ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Es_akkor_nyitas_jarvany_koltsegvetes_szuperliga_balaton","timestamp":"2021. április. 25. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor egy korsó sörrel ünnepelheti a Felcsút ezüstérmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","shortLead":"Felvázoljuk, milyen lehetne egy tudományos publikáció a Sinopharm-vakcináról és mit jelent a peer review.","id":"20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f881dff-b952-45ba-81f8-74a49363cdc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c11f5-3fc5-49a5-b917-549c76d75d71","keywords":null,"link":"/360/20210426_Sinopharm_The_Lancet_WHO_Menczer_Tamas","timestamp":"2021. április. 26. 12:00","title":"Mit kellene tudnunk a kínai oltásról – és mit írt erről a The Lancet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó Európai Szuperligához (ESL), azaz a tagok - bár a többség ezt már kijelentette - nem távozhatnak a társaságból.","shortLead":"A Real Madrid elnöke, Florentino Perez kijelentette, hogy a 12 alapító klubot továbbra is szerződés köti a labdarúgó...","id":"20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4286783b-cf4a-43f8-b248-7e0e4887827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb3e2-cd46-47b3-a1ec-a34790e70256","keywords":null,"link":"/sport/20210425_A_Real_Madrid_elnoke_szerint_nincs_visszaut_a_Szuperligabol","timestamp":"2021. április. 25. 12:43","title":"A Real Madrid elnöke szerint nincs visszaút a Szuperligából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas az a táblázat, amit vasárnap tett közzé a kormány. Ha komolyan vennénk a táblázat számait, akkor például Magyarországon kétszázhuszonötször annyian halnak meg az oltottak közül koronavírusban, mint az Egyesült Államokban, ami nyilvánvalóan nonszensz. ","shortLead":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas...","id":"20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183cff94-f630-4911-b0b2-bf829899529c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","timestamp":"2021. április. 26. 14:20","title":"Ezer sebből vérzik a kormány vakcinatáblázata, az operatív törzs semmilyen magyarázatot nem adott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lépésre a hosszabb távú célok érdekében volt szükség a MÁV válasza alapján.","shortLead":"A lépésre a hosszabb távú célok érdekében volt szükség a MÁV válasza alapján.","id":"20210426_vegelszamolas_nosztalgiavonat_vonat_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b083ad69-a331-4b0b-8c42-d13aeb9dbf9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980e22af-40c0-47a9-8d6d-0f70681e6493","keywords":null,"link":"/kkv/20210426_vegelszamolas_nosztalgiavonat_vonat_mav","timestamp":"2021. április. 26. 09:27","title":"Nyereségesen működik, mégis végelszámolják a nosztalgiavonatokat működtető céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok alapján.","shortLead":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok...","id":"20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8936355-3045-4efa-aa4d-534e3cce9df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","timestamp":"2021. április. 24. 16:05","title":"Ruhák és sminktermékek: ezekre költenek a britek a kijárási korlátozások enyhítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]